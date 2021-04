Így látták a főszereplők az El Clásicót

Thibaut Courtois (Real Madrid): „Nagyon boldog vagyok. A második félidő nagyon nehéz volt, egyre nehezebb volt kontrázni. Az időjárás sem segített, de azzal is megbirkóztunk. Szenvedtünk, de a mi csapatunk már többször megmutatta, hogy úrrá lesz ezeken a helyzeteken.”

Zinédine Zidane (Real Madrid, vezetőedző): „Nagyon jó érzéseket keltett bennem a mérkőzés. Nagyon jól kezdtünk. Megérdemelt győzelmet arattunk, számos lehetőségünk volt a harmadik gól megszerzésére. A vitatott esetekről szólva, ha a játékvezető nem adott tizenegyest, nyilván nem volt az. Voltak a mérkőzésen nehéz pillanataink, mert a Barcelona nagyszerű csapat. De azt senki nem állíthatja, hogy a játékvezető miatt nyertünk. Megerősítettük a középpályát, abban a reményben, hogy Fede (Valverde) be tud majd törni a résekbe. Így is történt. Nagyon gyors. Benzema gólja? Ez minőség, tehetség… Karim nagyon tehetséges. Most az élen állunk, de semmi sem változik. Nagyon sok mérkőzés van még az idényből. Pihennünk kell. Ezen a héten két nagyon nehéz mérkőzést játszottunk. Nem tudom, hogyan fogjuk zárni a szezont, fizikailag a teljesítőképességünk határán vagyunk."

Nacho (Real Madrid): „Minden győzelem fontos, de ez különösen az volt, ezt egy El Clásicón arattuk. Nagyon nehéz volt, különösen a második félidő. Nagyon fontos győzelmet arattunk. Három csapat harcol a bajnoki címért. Mondhatnám, hogy ez egy döntő volt, de még sok van hátra. Az első félidőben jól játszottunk, tudtuk, hogy a Barcelona birtokolni akarja a labdát. Sokat segített Benzema gólja, utána játszottuk a saját játékunkat.”

Sergi Roberto (Barcelona): „Az utolsó pillanatig megpróbáltunk legalább egy döntetlent elérni, sajnos nem sikerült. Az első félidő nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. A második félidőben gólt szereztünk, még volt harminc percünk, de nem sikerült egyenlíteni. Eddig a sorsunk a kezünkben volt, most már arra is figyelni kell, mit játszanak a riválisok. A Mendy-Braithwaite eset? Szerintem megrántotta, csodálkoztam, hogy legalább a VAR-ral nem nézték meg, de innentől kezdve nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem a következő meccsekkel.”

Óscar Mingueza (Barcelona): Az én gólom semmit sem ér, miután nem tudtunk nyerni, ellenben büszke vagyok a csapatra. Nincs még semmi veszve, jönnek újabb nagy meccsek.”

Ronald Koeman (FC Barcelona, vezetőedző): „Az első félidőben túl nagy területet adtunk nekik a védekezésünkben. A második félidőben jobban játszottunk, akkor már helyzeteket alakítottunk ki. Csak azt kérem, hogy a játékvezetés legyen korrektebb. Nem volt az, hogy csak négy percet hosszabbított, amikor a bíró két-három percre megállította a játékot a felszerelése cseréje miatt… A tizenegyes Braitwaite eseténél? Nagyon egyértelmű volt. Tiszta tizenegyes. A játékvezető befolyásolta a végeredményt. Ha nem teszi, 2-2 a vége. Nem tudom, hogy miért van VAR Spanyolországban?”