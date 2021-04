Rendkívüli El Clásico az edzőközpontban – a győztes a La Liga élére ugorhat

Ősszel a Real Madrid nyerni tudott az üres Camp Nouban, pedig nem volt nagy formában, október 4. és október 31. között négy mérkőzéséből csak egyet nyert meg, A spanyol sajtó egy része akkor Zidane állását „féltette”, aztán a francia edző megmutatta, továbbra is nagymestere a kiélezett párharcoknak, az úgy nevezett döntőknek.

Akkor a legerősebb tizenegyével állt ki a Madrid, érdekes, hogy Luka Modrić csak csereként állt be Fede Valverde helyére. Eden Hazard akkor is sérült volt, ellenben a ma esti hiányzók közül Sergio Ramos és Raphaël Varane alkotta a középső védelmet.

A barcelonai Sport szerint a „fehérek” a Courtois – Lucas Vázquez, Éder Militão, Nacho, Mendy – Modrić, Casemiro, Kroos – Marco Asensio, Benzema, Vinícius Júnior összeállításban kezdenek majd, e tizenegyből egyedül a brazil Éder Militão nincs a keret ebben a szezonban eddig a legtöbbet játszott tizenegy játékosa közé. Még Nacho is megelőzi a korábban is sokat hiányzó Sergio Ramost. A szereplési lista egyébként rávilágít arra, hogy milyen szűk egy ilyen gazdag klub kerete: az említett tizenegy játékoson kívül egyedül a csapatkapitány, Ramos játszott eddig a La Liga 2020–2021-es idényében legalább ezer percet (1277).

A Barcelona az elmúlt hetekben a Barcelona átállt a háromvédős rendszerre, ennek közepére áll majd (a Sport szerint) a visszatérő Gerard Piqué. Két oldalán Araujo és Lenglet játszik majd. Dest és Jordi Alba lesz a két, középpályásszerűen játszó szárnyvédő, Busquets, De Jong és Pedri kap helyet középen. Elöl Messi és Dembélé. Ez azt is jelenti, hogy mások mellett Antoine Griezmann, Miralem Pjanić, Trincão, Braithwaite, Riqui Puig és Sergi Roberto is a cserék között lesz majd. Coutinho és Ansu Fati sérült.

Ha a katalánoknál is megnézzük az idény során eddig a legtöbbet szereplők névsorát, azt látjuk, Piqué (eddig 925 perc) visszaveszi a helyét Óscar Minguezától (1470), s kimarad a Messi után a legtöbbet játszott csatár, Antoine Griezmann (1894).

A Marca szerint sok múlhat azon, melyik csapat tudja kihasználni rendkívüli futógyorsaságú csatárát, Ousmane Dembélét, illetve Vinícius Júniort.

Lionel Messi játéka mindig kulcsfontosságú a Barcelona számára, most, az El Clásicón is. Miután nem hosszabbította meg továbbra sem a nyáron lejáró szerződését, elképzelhető, hogy ez lesz az utolsó El Clásicója. Ma este beéri a szereplési rekordot tartó Sergio Ramost, ez lesz a negyvenötödik mérkőzése a Real Madrid ellen. Eddig huszonhat gólt szerzett, jellemző, hogy mögötte a meccs színhelyének névadója, Alfredo Di Stéfano tizennyolccal áll. (Egyébként Cristiano Ronaldóval holtversenyben.) Ugyanakkor

Messi 2018 nyara óta, másképpen azóta, amióta CR7 eligazolt a Real Madridtól, nem tudott gólt szerezni a legnagyobb rivális ellen. Azóta 477 percet játszott a „fehérek” ellen, szerzett gól nélkül.

A két csapat legutóbb tavaly március elején, még a koronavírus-járvány kitörése előtt találkozott Madridban. A Marca kiemelte, hogy azóta rengeteg minden megváltozott, csak a leglényegesebbeket említve, akkor még 80 000 néző lehetett a lelátókon, Quique Setien irányította a Barcelonát (most Ronald Koeman), Josep María Bartomeu állt elnökként a katalánok élén (most Joan Laporta). A Madridban az akkor formán kívüli Luka Modrić nem kezdett, most az egyik legfontosabb ember. Isco és Marcelo ellenben játszott, ők azóta kiszorultak a csapatból. A Barcelonából azóta távozott Semedo, Arthur, Vidal és Rakitić, miként Luís Suárez is, de az uruguayi, sérülés miatt nem játszott tavaly márciusban.

A mérkőzés előtt az Atlético Madrid vezeti a La Ligát, 66 pontja van, vasárnap a Betisszel játszik majd, Sevillában. Simeone a legutóbbi négy idegenbeli bajnokijából csak egyet tudott megnyerni. Így aztán nem elképzelhetetlen, hogy a forduló után már a most 65 pontos Barcelona, esetleg a 63 pontos Real Madrid veszi át a vezetést a La Ligában.

A mérkőzést a Spíler 2 TV közvetíti 21 órától.

Nyitókép: MTI/AP/Joan Monfort