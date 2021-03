Kellemetlen incidens zavarta meg az F1-es bemutatót

Bemutatta idei versenyautóját a Williams Forma 1-es csapata azt követően, hogy hackertámadás után kikerültek róla fényképek.

A csapat terve az volt, hogy az FW43B jelzésű versenygépet egy úgynevezett kiterjesztett valóság alkalmazáson keresztül mutatja be, ám azt feltörték az ismertetés előtt. Az alkalmazást így eltávolították a különböző internetes áruházakból, a bemutatóra pedig hagyományos módon került sor.

"Nagy izgatottsággal vártuk, hogy megosszuk ezt a tapasztalatot a szurkolókkal, különösen ebben a nehéz időszakban, amikor sajnos nem tudunk közvetlenül személyes élményeket szerezni számukra. Sajnáljuk, hogy nem valósulhatott meg" – áll a Williams közleményében.

A Mercedes motorral felszerelt autó alapjaiban a tavalyi változaton alapul, látványvilága azonban "az 1980-as és 1990-es évek sikerautójára" emlékeztet.

