Itt az autó, amivel Sebastian Vettel igyekezhet borsot törni a versenytársak orra alá - videók

És ezzel egyben vissza is tért úgy a patinás márka, mint a brit versenyzöld a száguldó cirkusz mezőnyébe. Íme a fotó a pilótákkal, majd alább egy pár perces videó az autóról, illetve egy fél órás hosszú összeállítás, benne interjúk a csapattagokkal.

A csapat hangsúlyozta, hogy - megfelelően a tavaly bevezetett szabályoknak is, amelyek szerint egymás autóinak bármiféle "másolása" csak fotók alapján engedélyezett - ők fejlesztették az autót. A jármű Andrew Green technikai igazgató elmondása szerint a tavalyi Racing Point továbbfejlesztett változata, de vannak benne újdonságok is, például magán a kasztnin is.

Az autó bemutatóján Sebastian Vettel közölte: "Ez egy új kezdet, egy új fejezet nekem és a csapatnak is, úgyhogy sok bennünk a közös. Nagyon ambiciózusak vagyunk, ahogy a projektünk is az. Világos, hogy mit akarunk elérni, ugyanakkor még csak az út elején vagyunk." Azt is elmondta, hogy még nem vezette az autót - az első próbák március 4-én lesznek Silverstone-ban, egy forgatási napon.

Lance Stroll arról beszélt, hogy az új autó és az új csapatnév nagy izgalmat jelent, óriási a nyüzsgés a gyárban (ahová egyébként új technikai szakembereket is szerződtettek). "Ez lesz a harmadik szezonom ezekkel az emberekkel, versenyzőként pedig az embernek erre a fajta stabilitásra van szüksége. Otthon érzem magam, és mostanra erős kötelékeket építettem ki a csapattal, ez pedig különbséget jelent, amikor az utolsó századmásodpercekért küzdünk" – tette még hozzá.

Nyitókép: Twitter/Aston Martin Cognizant F1 Team