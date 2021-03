Ezzel az autóval lehet egyedüli csúcstartó Hamilton

A konstruktőrök között sorozatban hét világbajnoki trófeát gyűjtő, címvédő Mercedes bemutatta az idei Forma-1-es versenyautóját.

A W12 kódjelzésű modellnél megtartották a fekete fényezést, melyet a tavalyi idényben használtak először. Akkor a Mercedes azért váltott a korábbi ezüstről fekete színre, mert ezzel is jelezni akarta kiállását és támogatását a rasszizmus elleni küzdelem és az esélyegyenlőség mellett. Ezt az ügyet elsősorban a 2020-ban hetedik egyéni világbajnoki címét megnyerő brit Lewis Hamilton szerepvállalása miatt tekintette fontosnak a brit központú német istálló.

Introducing the W12 ?? Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021