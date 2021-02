A Red Bull is leleplezte új autóját

Leleplezte 2021-es Forma-1-es versenyautóját a Red Bull istálló. Az osztrák csapat RB16B kódjelzésű modellje nagyban hasonlít a tavalyi RB16-osra, fényezésében pedig változatlanul a sötétkék, a citromsárga és a neonvörös szín látható.

Az Aston Martin felirat természetesen eltűnt a most bemutatott autóról, miután a brit sportautógyár az idén már saját csapatával indul a világbajnokságon.

A Red Bull versenyautóit az idén a holland Max Verstappen és a mexikói Sergio Pérez vezeti majd.

Az osztrák istálló ugyanakkor a múlt héten bejelentette, hogy megegyezett a Hondával, és jövőre a saját maga által fejlesztett motorhoz a japánok technológiáját használhatja majd alapként.

A Red Bull a negyedik csapat, amely már bemutatta a 2021-es versenygépét. Hétfőn az Alfa Romeo, korábban pedig a McLaren, valamint az Alpha Tauri prezentálta az idei modellt. Jövő kedden a vb-címvédő Mercedes, valamint az Alpine, másnap az Aston Martin, jövő pénteken a Williams, március 10-én pedig a Ferrari következik. A Haas bemutatójának időpontja egyelőre nem ismert.

⏯ And now for the B-Side ? Meet the RB16B #ChargeOn ? pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021