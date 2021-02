Ezek a tavalyi F1-es horrorbaleset következményei a versenyautókon

Kishíján bennégett a szalagkorlátot 221 kilométer/órás tempóval átszakító autójában, a Haasban a tavalyi Bahreini Nagydíjon a francia Romain Grosjean, de végül égési sérülésekkel megúszta az 53G-s becsapódást és a 26 másodpercnyi tehetetlen ülést a kettészakadt, lángoló autóban.

Ross Brown, a száguldó cirkusz sportigazgatója azonban már akkor jelezte, mindent elkövetnek azért, hogy ne forduljon elő ilyen soha többé. A RaceFansre hivatkozva most a Vezess.hu arról ír, március 5-én már be is mutatják azt a három módosítást, amely a Grosjean-baleset következményeként kerül az F1-es kocsikra, sőt ezek részben már ki is szivárogtak.

Véget ér a kinyíló üzemanyagtartályok kora, egységesítik a technológiát. Nem repülhet ki ütközésnél a pilóták fejvédője, amint ez több balesetben is történt az utóbbi években: külön tesztelnek ezzel kapcsolatban biztonsági elemeket. Pedálok: nem szorulhatnak be a pilóták lábai, Grosjean ugyanis csak cipőjét lerúgva tudta kimenteni magát tavaly. Egyelőre itt nincs masszív ötlet, 2022-re lesz.

A Grosjean-balesetet azóta lemodellezték, mutatjuk - csak erős idegzetűeknek!

Nyitókép: MTI/AP/Pool/Brynn Lennon