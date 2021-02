Märcz Tamás örült volna egy szláv csapatnak a csoportban

Mint ismert, vasárnap este a rotterdami kvalifikációs torna után elkészítették a tokiói olimpia vízílabda tornájának csoportbeosztását. Az Európa-bajnok magyar férfi válogatott a világbajnok olaszokat, továbbá az amerikai, a dél-afrikai, a görög és a japán együttest kapta ellenfélnek, míg a B-csoportban Spanyolország, Szerbia, Ausztrália, Kazahsztán, Montenegró, Horvátország szerepelnek.

Märcz Tamás szövetségi kapitány a sorsolást illetően úgy fogalmazott, ugyan mindkét csoportba erős csapatok kerültek, de talán a mieink ága egy fokkal könnyebb. Ennek ellenére

szívesen látta volna az egyik szláv csapatot az A-csoportban, hogy még kiegyensúlyozottabb legyen a kép.

Nehéznek tartja így is a csoportot, de reális célkitűzésnek látja az első-második helyezést, így azonban

a keresztbejátszáson már nem kaphatnak könnyű ellenfelet.

A kapitány egyetértett, hogy az elmúlt évtizedekhez hasonlóan most is a negyeddöntő lesz a kulcsmérkőzés. Ezért a csoportmérkőzések során folyamatosan azon kell majd fizikailag dolgozniuk, hogy még inkább formába hozzák a keretet, maximalizálva a formát a negyeddöntők felé, még ha egy olimpia során az ilyesfajta lehetőségek már limitáltak.

Áttérve a hét végi felkészülési találkozóra, elmondta: amit az látható volt, az aktuális szerb keretben most is 8-9 olimpiai bajnok játszott, illetve van 3-4 olyan stabil játékosuk is, akik az elmúlt világversenyeken váltották a korábbi olimpiai bajnok csapat játékosait. Tehát egy jó és stabil kerettel rendelkeznek, annak ellenére, hogy ott is akadt hiányzó. De a magyarhoz képest mindenképp egy komplettebb csapat a szerb – tette hozzá.

Addig a hazai válogatottból – kisebb–nagyobb sérülések miatt – nagyon sok játékos hiányzott,

az Európa-bajnok csapat legalább fele nem ugorhatott medencébe,

ami egy egészen más hozzáállást kívánt a mérkőzéshez. Nagyon sok fiatallal kellett föltölteni a hiányzó helyeket, sőt, az utolsó pillanatban debütálók is bekerülteik a keretben. Ilyen szempontból viszont egy jó mérkőzést lehetett látni – jegyezte meg Märcz Tamás –, és sokáig kitartottak. De a szerbek folyamatosan rá tudtak egy–egy fokozatot kapcsolni, egyre keményebb vízilabdára váltva, amit már nem lehetett tartani a végére.

„Szerintem azért egy komplettebb csapattal azért ezt a fajta játékot jobban tudjuk mi is játszani, ezért kíváncsi leszek, ha egyszer mind a két csapat teljes gárdával mérkőzik meg egymás ellen, akkor ki, mire lesz képes” – zárta szavait.

Bíró Attila: bízunk magunkban

Bíró Attila női válogatottja a címvédő amerikaiakkal, a legutóbbi olimpián harmadik oroszokkal, valamint a kínaiakkal és a házigazda japánokkal játszik majd a csoportküzdelmek során. Mindkét tornán az első négy helyezettek jutnak a negyeddöntőbe.

"Hasonló a sorsolásunk, mint volt Rióban, ismét már a csoportban találkozunk az amerikai válogatottal. Hogy ez jót vagy rosszat jelent, majd ott derül ki, mindenesetre ezúttal is lesz velünk egy közös edzőtáborunk, amelyen feltérképezhetjük őket. Nyilvánvalóan kiemelkednek a mezőnyből, de nem verhetetlenek. Az oroszokat jól ismerjük, nem tartunk tőlük, a japánokra viszont nagyon kíváncsi vagyok, biztosra veszem, hogy kellemetlen perceket okozhatnak voltaképpen mindenkinek, nem szabad őket leírni" - mondta Bíró Attila, aki szerint a kínaiak is erősek lesznek. - "Szóval a csoport kiegyensúlyozott, tovább kell jutnunk, majd a negyeddöntőt is sikerrel kell vennünk egy biztosan kemény rivális ellen. Bízunk magunkban, az olimpiáig tovább javulunk, felkészülten indulunk majd csatába" - értékelte a sorsolást a női válogatott szövetségi kapitánya.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor