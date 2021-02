Meghiúsult az Australian Open álomdöntője

Sztefanosz Cicipasz 0-2-ről fordítva legyőzte Rafael Nadalt az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfiversenyének negyeddöntőjében.

A húszszoros Grand Slam-győztes spanyol sztár és görög ellenfele 2019-ben az elődöntőben csapott össze egymással Melbourne-ben, akkor Cicipasz mindössze hat játékot tudott nyerni.

A szakértők előzetesen most nagyobb csatára számítottak, ám Nadal az első két szettben ezúttal is kiválóan teniszezett, ellenfelének semmi esélyt nem adott. A harmadik játszmában aztán Cicipasz annak ellenére jutott el a rövidítésig, hogy spanyol riválisa adogatóként mindössze egy labdamenetet veszített addig. A tiebreakben azonban Nadal három könnyű labdát is elhibázott, így Cicipasz szépített.

A negyedik felvonásra a görög fogadóként is feljavult, a spanyol pedig rengeteget hibázott - ebben a szettben összesen 14-et -, az ötödik kiemelt így negyedik bréklabdáját kihasználva, több mint három órányi játék után kiegyenlített.

A döntő játszma sokáig fogadóesély nélkül telt, mígnem Cicipasz 5:5-nél elvette Nadal adogatását, és bár a spanyol ezt követően két mérkőzéslabdát hárított, a görög kiszerválta a mérkőzést, és 4 óra 5 perces csata után bejutott az elődöntőbe.

A 34 éves Nadal ezt megelőzően egyetlen alkalommal kapott ki Grand Slam-tornán kétszettes előnyről: a 2015-ös US Openen az olasz Fabio Fognininek sikerült ellene ez a bravúr. A GS-versenyeken kívüli eredményeket figyelembe véve is csak eggyel nő a szám, Roger Federer 2005-ben, Miamiban diadalmaskodott a spanyol felett hasonló forgatókönyv szerint.

"Nincsenek szavak arra, ami ezen a pályán történt, a játékom önmagáért beszélt. Hihetetlen érzés egy ilyen csatát megvívni. Nagyon idegesen kezdtem, aztán a harmadik játszámban történt valami, szárnyalni kezdtem, mint egy madár, és egyszerűen minden nekem kedvezett. Próbáltam végig higgadt és koncentrált maradni, ez korábban néha nem mindig sikerült" - mondta a mérkőzés után a görög teniszező.

Cicipasz a négy között a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik, a másik ágon a selejtezőből indult orosz Aszlan Karacev és a világelső szerb Novak Djokobic csap majd össze.

Eredmények, negyeddöntő:

férfiak:

Cicipasz (görög, 5.)-Nadal (spanyol, 2.) 3:6, 2:6, 7:6 (7-4), 6:4, 7:5

korábban:

Medvegyev (orosz, 4.)-Rubljov (orosz, 7.) 7:5, 6:3, 6:2

nők:

Muchova (cseh, 25.)-Barty (ausztrál, 1.) 1:6, 6:3, 6:2

Brady (amerikai, 22.)-Pegula (amerikai) 4:6, 6:2, 6:1

Az elődöntőben: Muchova-Brady, Oszaka Naomi (japán, 3.)-Serena Williams (amerikai, 10.)

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga