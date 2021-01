Kézilabda-vb: Németországot legyőzve csoportgyőztes Magyarország

Fordulatos mérkőzésen 29-28-ra verte Németországot a magyar férfi kézilabda-válogatott az Egyiptomban zajló világbajnokságon.

A győztes gólt Lékai Máté szerezte három másodperccel a vége előtt. A mezőny legeredményesebb játékosa Máthé Dominik és Bánhidi Bence volt 8-8 góllal, a meccs legjobbjának pedig utóbbit, a Szeged beállóját választották.

Mivel mind a három mérkőzését megnyerte, pontveszteség nélkül megy tovább a középdöntőbe, ahol a brazil (csütörtök), lengyel (szombat), spanyol (jövő hétfő) trióval biztosan mérkőzik még. A csoport legjobb két csapata jut a legjobb nyolc közé.

Gulyás István kapitány (M4 Sport): - Az a legszebb, amikor egy góllal nyer egy csapat egy meccset. Ami a legérdekesebb volt, hogy nem tudtuk, hol tartunk, nem játszottunk tétmérkőzést a vb előtt. De helyén volt a fiúk szíve, és ez óriási boldogság volt. Dolgoznunk kell továbbra is, de az ilyen sikerek hatalmas lökést adnak, a társak még sokkal jobban elfogadják egymást, nem mintha eddig panasz lett volna erre. A brazilokkal fogunk kezdeni, aztán jönnek a lengyelek és a spanyolok. Költözünk, szállodát váltunk, zűrösebb napunk lesz, de átvészeljük a dolgainkat.

Bánhidi Bence (M4 Sport): - Készültünk arra, hogy sokat fog rajtam lógni az ellenfél, de betartottuk a taktikai utasításokat védekezésben és támadásban is. A németek átvették a vezetést a végén, onnan is visszajöttünk. Az volt a kulcs, hogy nyugodtak tudtunk maradni fejben, együtt maradtunk, küzdöttünk egymásért, mint az oroszlánok. Óriási löketet és önbizalmat ad ez a győzelem a továbbiakra.

Máthé Dominik (M4 Sport): - Erre tanított meg Norvégia, hogy lehet hibázni, de félni nem... Elsőként a védekezésen múlt a győzelmünk, Bánhidi Bence játékát és 8 gólját pedig nem kell megmagyarázni, a világ egyik legjobbja beállós poszton. Lékai Máténak is sokat köszönhetek a játékban. Nyertünk, ez a lényeg!

Lékai Máté (M4 Sport): - Az utolsó időkérésnél megbeszéltünk két figurát, az első nem jött össze, a második igen, bement és nyertünk. Az volt a feladatom, hogy belőjem, csak ez villant fel, semmi más nem érdekelt abban a pillanatban. Volt sérülés, koronavírus, örülök, hogy most itt lehetek a válogatottal. Ez egy lépcsőfok volt, hogy elérjünk nagyobb célokat. Ahhoz, hogy a legjobb nyolc közé menjünk, két mérkőzést most is nyerni kell. Ha hármat nyerünk, nem leszek boldogtalan.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor