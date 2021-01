Kézi-vb: Ancsin Gábor 120 százalékot ígér a németek ellen

Ancsin Gábor az InfoRádiónak emlékeztetett, a magyar férfi kézi-válogatottnak két edzőmérkőzése is elmaradt a koronavírus-járvány miatt, ami hiányzott is a számukra az Uruguay elleni párharc előtt. Bár végül a mérkőzés során gördülékenyen ment a játék, mindannyian tisztában voltak azzal, hogy ellenfelük nem számított kiváltképp erősnek. De a meccs előtti kéréseknek eleget téve, százszázalékosan tették oda magukat a pályán – tette hozzá a játékos, aki szerint mindez legfőképp a második félidőben meg is mutatkozott.

A jobbátlövő megjegyezte, személy szerint nagyon bízott abban, hogy végül a Zöld-foki Köztársaság elleni találkozó is meg lesz tartva, abszolúte a felkészülésüket szolgálva, hiszen ő maga már több mint egy éve nem játszott a válogatottban. Ezt követően azonban már teljes mértékben csak a németekre koncentrálnak, és ígérete szerint,

úgy fognak belemenni a mérkőzésbe, hogy végül győzelemmel hagyhassák el a pályát.

Az egyiptomi vb első mérkőzést követően a válogatott hiányosságait, akár támadásban, akár védekezésben abban látta, hogy van aki régóta, van aki pedig egyáltalán nem játszott még a keret mostani felállásában. Ezért sokkal nagyobb koncentrációt igényel majd a játékosok részéről a németek ellen, hogy még inkább összecsiszolódjanak. „120 százalékot kell adnunk!” – fogalmazott.

Ancsin Gábor szerint sok világversenyen belestek már abba a hibába, hogy előre számolgattak,

ezért most csak a közvetlen előttük álló mérkőzésére fókuszálnak. „Természetesen figyeljük a többi csoport eredményeit, de hogy a közel jövőbe gondoljunk, az nem megengedhető.”

A nemzeti együttes világbajnoki szereplésével bővebben is foglalkozik az InfoRádió Hetes című magazinműsorában kedd este fél 8-tól.

Nyitókép: pixabay