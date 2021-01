Most van nagyon nagy bajban az Australian Open

Az ausztrál egészségügyi hatóságok egy Los Angelesből és egy Abu-Dzabiból Melbourne-be, az Australian Openre érkezett charterjáratok utasai közül kettőnél, illetve egynél pozitív koronavírustesztet mutattak ki, emiatt a gépekkel érkező 47 teniszezőt 14 napos karanténra köteleztek a hotelszobájukban.

A hatóságok szombaton közölték, hogy a Los Angelesből érkezett két érintettet - a repülőgép személyzetének egyik tagját és az egyik utast - egészségügyi intézménybe vitték. A többi 66 utast - akik Los Angelesben állítólag negatív teszt birtokában szálltak fel a járatra - közvetlen kapcsolatként karanténra kötelezték.

A helyi média arról számolt be, hogy a hotelszobában maradó játékosok között van a bajnokság kétszeres győztese, Viktorija Azarenka is. A 31 éves fehérorosz teniszező az elsők között érkezett meg pénteken, és közösségi oldalán fejezte ki örömét, hogy Melbourne-ben lehet. Ehhez egy képet is mellékelt hotelszobája ablakából.

A torna szervezői később azt is bejelentették, hogy az Abu-Dzabiból érkezett egyik gépen is történt egy hasonló eset - ott sem játékos szolgáltatott pozitív tesztet -, így onnan 23 játékos kényszerül a következő két hétben hotelszobájában maradni, az amerikai géppel érkezett 24 társukkal egyetemben.

Az Australian Open február 8-án kezdődik, a karanténra kötelezett játékosok számára az egyetlen edzéslehetőség 14 napig a szobabicikli használata lesz,

míg a többiek szigorú feltételek mellett és felügyelettel naponta akár öt órát is edzhetnek.

Vasárnapig mintegy 1200 teniszező, edző, kísérő és hivatalos személy érkezik 15 különgéppel a Grand Slam-tornára. A résztvevők negatív teszttel indulhatnak útnak, és érkezéskor, illetve a 14 napos karantén alatt naponta szűrik őket.

A versenynek három magyar résztvevője lesz, Babos Tímea, Fucsovics Márton és Balázs Attila.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com