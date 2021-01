Áll a bál Melbourne-ben, becsapva érzik magukat a teniszezők

Szombaton 47 játékosnak két hétre karanténba kell vonulnia Melbourne-ben, miután egy gépen utaztak koronapozitív személyekkel. A 47 játékos 14 napig nem hagyhatja el a hotelszobáját, egészen addig, amíg nem tisztázódnak a koronavírus-fertőzés gyanúja alól. A játékosok ez idő alatt edzéseken sem vehetnek részt – derült ki a szervezők közleményéből.

Vagyis a szóban forgó teniszezők – ha minden így marad –

két hétig egyáltalán nem teniszezhetnek.

Többen felháborodottságuknak adtak hangot közösségi médiás felületeiken, burkoltan arra utalva, becsapták őket, mert az utazást megelőzően egészen más információkat kaptak a szervezőktől – írja az Eurosport. A tiltakozó teniszezők szerint szó sem volt arról, hogy minden utasnak karanténba kell vonulnia, amennyiben a gépen koronavírusos személy tartózkodik.

I agree...if they would have told us this rule before i would not play Australia...I would have stayed home. They told us we would fly at 20% capacity, in sections and we would be a close contact ONLY if my team or cohort tests positive . https://t.co/kF58HEijqq

Actually, no we didn‘t. We made our decision to come here from rules that were sent to us. Then we arrived and received an information/rule book with more/new rules that we did not know about. https://t.co/WSnpmENk1r — Belinda Bencic (@BelindaBencic) January 16, 2021