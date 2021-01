Nagy László: feje tetejére állt a világ Egyiptomban

Lassan minden résztvevő megérkezik az egyiptomi kézilabda-világbajnokság helyszínére. A koronavírusos megbetegedések miatt Csehország és az Egyesült Államok le is mondta az utazást, és a magyarok első ellenfelét, a Zöld-foki-szigetek válogatottját is hátráltatja a fertőzés. Emiatt csak késve tudott elutazni, és a megérkezését követően sem a csapathotelbe, hanem egy karanténszállodába került. A Portugáliában edzőtáborozó csapat hat játékosa és a szövetségi kapitánya produkált a héten elvégzett kötelező tesztelésen pozitív eredményt, így ők nem is tarthattak a többiekkel Egyiptomba.

A magyar válogatott viszont már elfoglalta a szálláshelyét a vb helyszínén, de a csapatvezető, Nagy László egyelőre nem elégedett a körülményekkel.

"Nem azt mondom, hogy feje tetejére állt a vb-rendezés, de közel állunk ahhoz"

– mondta a korábbi világklasszis játékos, de hozzátette, hogy minden felmerülő gondot igyekeznek orvosolni, és alkalmazkodni a körülményekhez.

Példaként említette, hogy csak öt nappal ezelőtt derült ki, hogy nem abban a hotelben szállásolják le a csapatokat, mint ahol eredetileg tervezték. A szállodában konditerem akkora, mint egy tíz négyzetméteres szoba, és a csapatvezető szerint nyolc csapatnak alkalmatlan a megfelelő edzésmunkára. Eredetileg az edzéslehetőség 40 perces buszútra lett volna a szállodástól, de a norvégok két és fél órát utaztak oda, és két és felet vissza. Az edzésre 1 óra 15 perc áll rendelkezésre, ezét Nagy László szerint azt is mérlegelni kell, hogy belevágnak-e az utazásba.

"Aztán elvileg buborékban vagyunk, de a nyolc csapat egy étteremben együtt étkezik. Ezek nem problémák, hanem váratlan helyzetek, amelyekhez maximálisan kell alkalmazkodunk" – mondta Nagy László, és beszélt arról is, hogy mindez a játékosokat egyáltalán nem zavarhatja, tőlük azt kérik, hogy csak a kézilabdára koncentráljanak.

"Nem fogadunk el kifogásokat, de ezzel nem is lesz probléma"

– tette hozzá.

Győri Mátyás, a válogatott egyik irányítója úgy nyilatkozott, hogy 7-8 óra utazás után érkeztek meg Egyiptomba, már útban a szállodába a buszon tesztelték a magyar küldöttség tagjait, majd a hotelbe érve ismét teszt várt a játékosokra. Játékostársa, Szita Zoltán balátlövő azt tette hozzá, hogy a pihenéshez a körülmények adottak, a csarnokban pedig még nem jártak.

Pénteken este fél kilenctől a Zöld-foki szigetek lesz az első ellenfél, egyelőre annyit tudnak a csapatról, hogy megérkezett, igaz, csak 14 játékossal. Gulyás István szövetségi kapitány még nem döntötte el, hogy a húszfős magyar keretből melyik 16 játékost nevezi a mérkőzésre. "Nem tudjuk, hogy ki lép pályára az ellenfélnél, de az lesz a fontos, hogy nálunk minden játékos fókuszált legyen" – mondta a szakvezető.

A magyar válogatott csoportmérkőzései

Január 15., 20.30: Magyarország–Zöld-foki-szigetek (Tv: M4 Sport)

Január 17., 20.30: Magyarország–Uruguay (M4 Sport)

Január 19., 20.30: Magyarország–Németország (M4 Sport)

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters/Mohamed Abd el-Gáni