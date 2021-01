Szalai Ádám mégsem érkezik a magyar bajnokhoz

Az Infostart is átvette a Nemzeti Sport értesülését, amely szerint Szalai Ádám a Ferencvárosban folytathatja pályafutását. A csatár kicsivel később kategorikusan cáfolta az értesülést a lapnak. Megkeresték a klubot is, és hozzátették: az FTC átigazolási pletykákat nem kommentál, ugyanakkor az is tény, hogy a zöld-fehérek a közösségi médiában szerda estére nagy bejelentést ígértek.

Amint pontos információra derül fény, frissítjük cikkünket.

Megtisztelő, hogy szóba hoznak egy ilyen nagy múltú klubbal, és nagyon örülök a Fradi sikereinek, de nem tárgyaltam soha a klubbal. Közzétette: Szalai Ádám – 2021. január 6., szerda

Nyitókép: Facebook/Szalai Ádám