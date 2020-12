Sergio Pérez a Red Bull-csapathoz szerződött

A Forma–1-es Red Bull Racing pénteki sajtóközleménye szerint a 30 éves versenyző szerződése a következő idényre szól. Pérez 2011 óta a Sauber, a McLaren Mercedes, a Force India, majd a Racing Point csapatában szerepelt. A dobogóra tízszer állhatott fel, az első győzelmét idén a Szahíri Nagydíjon szerezte meg.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.



I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2020