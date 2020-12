Helembai Fanny a norvégokról: nekik megyünk, és megpróbáljuk „agyonverni” őket

Óriási küzdés volt hatvan percig, nem adtuk fel egy pillanatra sem, és tudtuk, bármi is történik, nekünk most itt nyerni kell – fogalmazott az InfoRádiónak Helembai Fanny a románok ellen vívott, dániai Európa-bajnokság középdöntőjének hétfői játéknapját követően. A kézis beálló, mint fogalmazott, szívüket-lelküket is kitették, és sikerült megmutatniuk a magyar válogatott igazi arcát, ami miatt nagyon büszke az egész csapatra.

A mérkőzést nagyon hajtósnak értékelte, a végére már mindkét csapat a levegőért küszködött, de nekik sikerült jobban érvényesíteniük az akaratukat, ráerőltetni az ellenfélre, amit szerettek volna, ezáltal ők jöttek ki jobban az utolsó 10 percből.

„Égett a tűz a szemekben, így tudtam, hogy ez meglesz.”

Helembai Fanny százszázalékosan egyetértett abban, hogy a csapatnak sikerült túllépnie a saját árnyékán, amire most a leginkább szükségük volt. A németek és hollandok elleni mérkőzéseket lezártnak tekintik, és inkább előre szeretnének tekinteni, és a hétfői mentalitást és küzdésakarást továbbvinni.

A kedd esti norvégok elleni összecsapással kapcsolatban úgy fogalmazott: „nekik megyünk, és megpróbáljuk »agyonverni« őket”. Ugyan Norvégiát komoly ellenfélnek tekintik, szerinte a magyar válogatottnak minden esélye megvan ellene, úgyhogy „belevágunk, és meglátjuk, mi lesz a vége”.

Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Bo Amstrup