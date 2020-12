Együtt szurkolhatunk a BL-ben a vízilabdázóknak - csak máshogy

December 15. és 17. között Budapesten, a Duna Arénában rendezik meg a LEN Bajnokok Ligájának első etapját - az egyik csoport mérkőzéseit -, melyet a pandémia miatt az egészségügyi szempontokat szem előtt tartva úgynevezett buboréktornaként, nézők nélkül tartanak meg, a drukkerek az M4 Sport tévén keresztül követhetik az eseményeket.

A rangos sorozat B csoportjának mérkőzésein az FTC-Telekom Budapest, a Zodiac Atletic Barceloneta, a Waspo 98 Hannover, a Jadran Herceg Novi, a Dinamo Tbilisi és az AN Brescia csapatai mérkőznek meg egymással.

„Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy az E.ON ismét mellettünk áll ezen a nemzetközi eseményen is. A januári Európa-bajnokság óta már lezajlott Magyarországon egy Bajnokok Ligája és egy EuroKupa csoportforduló, ám a mostani rendezvény kiemelt figyelmet érdemel. Azzal, hogy nehéz pandémiás körülmények között egy top vízilabdás klubeseményt tudunk évzáró eseményként felmutatni, azt bizonyítja, hogy jó és nemzetközileg is elismert úton járunk. Az adventi időszakban így minőségi vízilabda kerül a szurkolók elé a televíziós közvetítés által. Ezért is fontos számunkra partnereink támogatása, és örülünk annak, hogy az E.ON az MVLSZ kiemelt partnere a LEN Bajnokok Ligája sorozat megrendezésében is” – mondta Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.

A Bajnokok Ligája további fordulóit március 1-5., valamint április 20-22. között rendezik, a budapesti Duna Arénában.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs