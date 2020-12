Vízilabda Eurokupa - Óvás után újrajátsszák a BVSC utolsó csoportmeccsét

Újrajátsszák a BVSC Zugló-Tourcoing csoportmérkőzést a férfi vízilabda Eurokupában.

A vasárnap kora délelőtt lejátszott összecsapást a zuglói csapat 7-6-ra megnyerte ugyan, amellyel bejutott volna a 16 közé. A LEN azonban közölte: a Tourcoing óvást nyújtott be, arra hivatkozva, hogy a BVSC nem a szabályoknak megfelelően járt el, amikor a mérkőzésre nem nevezett két kapust.

A BVSC második számú kapusa, Györke Zsolt kimaradt a keretből, helyére - a LEN helyi képviselőjének jóváhagyásával - a mezőnyjátékos Gyenis Ádám került, aki pár percet játszott is az összecsapáson. Mindez már a mérkőzésen is gondot jelentett, állt is miatta a játék, amely aztán később folytatódott. De hiába nyert a BVSC, a LEN döntése értelmében a találkozót 12.30 órától újrajátsszák.