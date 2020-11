Távozik a Fradi két sztárja

Hivatalossá vált, ami az elmúlt héten már értesülések szintjén körbejárta a kézilabdavilágot: Háfra Noémi és Schatzl Nadine távozik a Ferencvárostól.

Az FTC mindkét játékosát szerette volna megtartani, de ők nem kívántak szerződést hosszabbítani, így 2021 nyarán távoznak.

Az átlövő Háfra Noémi 2013-ban, 15 éves korában igazolt a Ferencvároshoz, előbb az utánpótlás csapatokban, majd az MTK-nál töltött kölcsönidőszakot követően a felnőtt együttesben is meghatározó játékossá vált. A szélső Schatzl Nadine két évvel később, 2015-ben lett a Fradi játékosa. Mindketten a válogatott meghatározó emberei

„Háfra Noémit gyerekkora óta nevelgettük, komoly szintre ért, és olyan életút állhatott volna előtte, mint Kökény Beatrixé vagy Szucsánszki Zitáé, hozzájuk hasonlóan a Fradi ikonjává válhatott volna, ezért

furcsa és fájó számunkra, hogy nem szeretett volna maradni, de el kell fogadnunk, hogy ez már más világ, hogy ez már nem mindenki számára vonzó

– mondta a klub hivatalos oldalán Bognár László, a kézilabda szakosztály ügyvezető igazgatója. – Schatzl Nadine is fontos játékosunk, meghatározó személyiség az öltözőben és a pályán is, számítottunk volna rá mindkét színtéren a jövőben is. A klub mindent megtett azért, hogy szerződést hosszabbítson a játékosokkal, de ők más csapatba szerettek volna igazolni.”

A múlt heti sajtóhíreket megerősítve hétfőn bejelentették, hogy mindkét játékos Győrbe igazol. Háfra Noémi a visszavonuló Amorimot helyettesítheti, míg Schatzl Nadine a szintén visszavonuló Görbicz Anitát válthatja a szélső posztot.

"Évek óta figyeltük Noémi játékát. Egyértelműen a magyar kézilabdázás legnagyobb tehetségéről van szó. Az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, és bízom benne, hogy Győrben még jobb játékossá válhat, ami nem csak nekünk, hanem a magyar válogatottnak is az érdeke. Korábban is elmondtam, hogy ha van olyan magyar játékos, aki a Győri Audi ETO KC szintjét képviseli, akkor mindent megteszünk, hogy Győrben szerepelhessen. Noémi maximálisan megfelelt az elvárásainknak, éppen ezért hároméves szerződést írtunk alá” – mondta Bartha Csaba, az ETO elnöke a klub hivatalos honlapjának.

A 22 éves Háfra Noémi juniorvilágbajnok volt 2018-ban, kétszer is a BL legjobb fiataljának választották.

"Megtisztelő, hogy Győrbe igazolhatok nyártól. Tudom, hogy az Audi ETO-ban más helyzetben leszek, mint jelenlegi klubomban, hiszen más a koncepció. De azért lehetek jövőre a Győri Audi ETO KC játékosa, mert

eddig sem ijedtem meg soha a kihívásoktól. Nem félek a versenyhelyzetektől, és természetesen mindent szeretnék megtenni majd a közös sikerekért.

Várom már a közös munkát, de nyárig természetesen minden megteszek jelenlegi csapatomért” – nyilatkozta Háfra Noémi.

A 26 éves Schatzl Nadine korábban volt a Győr játékosa, kétszer bajnoki címet is szerzett a csapattal, és jövő nyáron visszatér az ETO-hoz.

„Nada a megbízhatóság záloga. Évről évre a legstabilabb teljesítményt nyújtotta, folyamatosan magas szinten teljesített, nyilvánvaló volt, hogy megpróbáljuk őt Győrbe igazolni. A klubunk filozófiájába tökéletesen illeszkedik, ráadásul felnőtt játékossá épp Győrben vált, így nem túlzás kijelenteni, hogy hazatér jövő nyáron. Biztos vagyok benne, hogy a balszélső posztot Nada és Csenge kiemelkedően fogja megoldani. Hosszútávú, 3 éves szerződést írtunk alá” – mondta a balszélsőről Bartha Csaba elnök.

„Nagyon sok szép emlék köt Győr városához, sok tapasztalatot szereztem itt, a kézilabda alapjait az ETO-ban sajátíthattam el. Örülök, hogy jövő nyártól újra Győrben szerepelhetek, és természetesen komoly célokkal érkezem: szeretnék minden fronton első lenni az Audi ETO-val! Várom már, hogy kezdődjön a közös munka, de természetesen addig is mindent jelenlegi csapatom sikeréért teszek meg” – nyilatkozta Schatzl Nadine.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás