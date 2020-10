Valter Attila akár összetett dobogós is lehet majd a nagy profi körversenyeken

A magyar kerékpársport szempontjából is fantasztikus ez az eredmény, nagyon büszkék vagyunk Attilára. Régóta vártunk arra, hogy valaki a közvetlen élmezőnyben, a nagy körversenyeken versenyezzen – mondta Vízer Barnabás, a Magyar Kerékpáros Szövetség főtitkára az InfoRádióban. A sportvezető szerint a Girón elért 27. hely újoncként, elsőéves profiként még a nemzetközi mezőnyben is kiemelkedő, figyelemre méltó, főleg egy ilyen kalandos, járványos év végén.

A kiugró eredmény azonban nem váratlan, mert Vízer Barnabás szerint hosszú munka eredménye. Valter Attilának már az édesapja is kerékpárversenyző volt, és Attila is gyerekkora óta kerékpározik, az elmúlt három-négy évben csaknem százezer kilométert kellett letekernie, de a munka sem elég: a szakember szerint ahhoz, hogy valaki erre a szintre eljusson, minimum 10-12 élsportban eltöltött év szükséges.

"Attila olyan képességekkel rendelkezik, hogy a hegyi szakaszokon jól tud menni – értékelt Vízer Barnabás –, akár 1500 méter felett is, ahol most ez a verseny is eldőlt, ami szép jövőt jósol neki, akár az ilyen nagy körversenyeken is képes lehet szakaszt nyerni, vagy az összetettben dobogón végezni." Valter Attila: jók voltak a lábaim "Mindig motivál, amikor nagy nevek szakadnak le egy-egy emelkedőn, például ahogy Jakob Fuglsang marad le lassan, ez egy ilyen fiatal versenyzőnek, mint én, sokat segít, főleg úgy, hogy húsz nap után harcoltam ilyen vetélytársakkal. Az utolsó emelkedőn már tényleg a határaimat feszegettem, de amint láttam, hogy Vincenzo Nibali is leszakad, az adott még egy extra löketet. Top tízes helyért küzdhettem, ami bár nem ugyanaz, mintha a győzelemért harcoltam volna, de az, hogy nagy nevek előtt voltam és nagy emberekkel mentem együtt, jó érzéssel és önbizalommal töltött el. Többször is »jók voltak a lábaim« a verseny alatt, mégsem volt sikerélményem, ezért kilencedik hely nagy megkönnyebbülést jelentett” – idézte fel az utolsó előtti szakaszt Valter Attila a Nemzeti Sportnak.

