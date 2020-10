Szoboszlai Dominik az Atlético Madrid ellen folytathatja jó sorozatát

A Bayern Münchennek Serge Gnabry is elutazott az orosz fővárosba, miután kiderült, mégsem koronavírusos. Hansi Flick újra számíthat a bajnoki meccstől eltiltott Tolissóra, ellenben Alphonso Davies hetekre kidőlt sérülése miatt. Az oroszok nagyon készülnek, a jó salzburgi rajt (döntetlen) után győzelmet remélnek. Vedran Corluka játszik a védelem közepén, s a kezdő csapat tagja lesz a 2016-os Eb-döntő góljának szerzője, Eder is.

Szoboszlai Dominik, vasárnap óta immár túl a huszadik születésnapján, alapember a Salzburgban, igaz, kérdéses, hogy meddig, mivel az osztrák sajtó szerint a télen az RB Leipzighez igazol. Ő lehet az előttünk álló január Haalandja a salzburgi klubban, legalábbis ami a 20 millió euró körüli átigazolást illeti.

Az Atlético játékoslistáján ott van a könnyebben sérült Luís Suárez, ő vélhetően játszani fog,

ellenben Saúl, Diego Costa, Vrsaljko és Carrasco nem.

Az Inter Kijevben találkozik a Real Madridot egy hete meglepő Sahtarral. Két fontos játékos, Stefano Sensi és Alexis Sanchez nem utazott a csapattal, izomsérülés miatt.

A Real Madrid ismét idegenben játszik, miként a legutóbbi bajnoki fordulóban. Az első BL-meccshez képest Sergio Ramos, Benzema és Kroos is visszatér a kezdő csapatba, a Barcelona ellen megsérült Nacho nem játszhat. A nagy újdonság, hogy Eden Hazard is elutazott a csapattal, talán játszhat is. (Az egyik öccse, Thorgan korábban a Mönchengladbach tagja volt, de tavaly átigazolt Dortmundba.)

A Manchester Citynek nincs könnyű dolga, sok a sérültje, s immár közéjük tartozik Sergio Agüero is. Nem játszhat Gabriel Jesus sem. Guardiola reménykedik abban, hogy Kevin de Bruyne felépül a meccsre.

Az Marseille meglepetése: Payet csak csere lesz.

Az Atalanta nagy szeszélyes formában van, remekül rajtolt a BL-ben – ellentétben 2019-cel –, ugyanakkor a bajnokságban két meglepő és súlyos vereség érte. A csapat tavaly a milánói San Siróban rendezte a hazai meccseit, most Bergamóban fogadja az Ajaxot, amely holland bajnoki csúcsot jelentő 13 gólos győzelemmel hangolt a mérkőzésre.

A Liverpool ismét Alisson Beckerrel a kapuban áll ki, de Jürgen Klopp három „meglepetésre” készül a dánok ellen: Matip helyett ismét Fabinho játszik középhátvédet, Sadio Mané helyett Diogo Jota kezd, míg a kicsit hullámvölgybe került Trent Alexander-Arnold helyett Neco Williams játszik majd jobbhátvédet.

A keddi program:

A csoport: Lokomotiv Moszkva–Bayern München 18.55, Atlético Madrid–Salzburg 21.00.

B csoport: Sahtar Donyeck–Internazionale 18.55, Mönchengladbach–Real Madrid 21.00

C csoport: FC Porto–Olympiakosz 21.00, Olympique Marseille–Manchester City 21.00.

D csoport: Atalanta–AFC Ajax 21.00, Liverpool–Midtjylland 21.00

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna