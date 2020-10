Mi a különbség Cristiano Ronaldo és Ronaldinho között?

OLEG BLOHIN: 1952. november 5-én Kijevben született. Teljes hazai pályafutását a Dinamóban töltötte 1962 és 1988 között, 1972-től játszott az első csapatban. Hétszeres bajnok (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986), ötszörös Szovjet Kupa-győztes (1974, 1978, 1982, 1985, 1987), valamint kétszeres KEK-győztes (1975, 1986) és európai Szuperkupa-győztes (1975) lett. Pályafutását a Vorwärts Steyrben folytatta (1988–1989), majd a ciprusi Arisz Limaszolban (1989–1990) zárta le. A szovjet válogatott mezében (1972–1988) 112 mérkőzésen 42 gólt szerzett, mindkettő rekord. Kétszeres olimpiai bronzérmes (1972, 1976), vb-résztvevő (1982, 1986).

CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro: 1985. február 5-én született a portugáliai Funchalban, Madeira szigetén. Klubjai az Andorinha (1992–1995), a Nacional (1995–1997), a Sporting CP (1997–2003), a Manchester United (2003–2009) és a Real Madrid (2009–2018) voltak, 2018 óta a Juventus tagja. Háromszoros angol bajnok (2006–2007, 2007–2008, 2008–2009), angol FA-kupa-győztes (2003–2004), kétszeres Ligakupa-győztes (2005–2006, 2008–2009), kétszeres spanyol bajnok (2011–2012, 2016–2017), kétszeres spanyol Király-kupa-győztes (2010–2011, 2013–2014), kétszeres olasz bajnok (2018–2019, 2019–2020), ötszörs Bajnokok ligája-győztes (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), kétszeres európai Szuperkupa-győztes (2014, 2017), négyszeres klubvilágbajnok (2008, 2014, 2016, 2017). A portugál válogatottban 2003 óta 167 mérkőzésen 101 gólt szerzett. Európa-bajnok (2016), Eb-ezüstérmes (2004), részt vett a 2008-as és a 2012-es tornán is. Vb-negyedik (2006), részt vett a 2010-es, a 2014-es és a 2018-as vb-n is. Nemzetek Ligája-győztes (2019).

DRAGAN DZSAJICS: 1946. május 30-án született a jugoszláviai Ubban. Klubjai a Crvena zvezda (1961–1975), a SEC Bastia (1975–1977), majd újra a Crvena zvezda (1977–1978) voltak. Ötszörös jugoszláv bajnok (1963–1964, 1967–1968, 1968–1969, 1969–1970, 1972–1973) ,a Jugoszláv Kupa négyszeres győztese (1963–1964, 1967–1968, 1969–1970, 1970–1971), KK-győztes (1968). A jugoszláv válogatottban (1964–1978) 85 mérkőzésen 23 gólt szerzett. Eb-ezüstérmes (1968), vb-résztvevő (1968).

RYAN GIGGS: A Wilson családnéven születő szélső 1973. november 29-én Cardiffban jött a világra. Első klubja a Manchester City volt (1995–1997), majd a Manchester United mezét viselte (1987–2004). Tizenháromszoros angol bajnok (1992–1993, 1993–1994, 1995–1996, 1996–1997, 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2002–2003, 2006–2007, 2008–2009, 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013), négyszeres FA-kupa-győztes (1993–1994, 1995–1996, 1998–1999, 2003–2004), négyszeres Ligakupa-győztes (1991–1992, 2005–2006, 2008–2009, 2009–2010), kétszeres Bajnokok Ligája-győztes (1999, 2008), európai Szuperkupa-győztes (1991), Világkupa-győztes (1999), klubvilágbajnok (2008). A walesi válogatottban (1991–2007) 64 mérkőzésen 12 gólt szerzett. 2012-ben tagja volt Nagy-Britannia olimpiai válogatottjának.

THIERRY HENRY: 1977. augusztus 17-én született Les Ulisben. Klubjai a CO Les Ulis (1983–1989), az US Palaiseau (1989–1990), a Viry-Châtillon (1990–1992), az INF Clairfontaine (1992), az AS Monaco (1992–1998), a Juventus FC (1999), az Arsenal FC (1999–2007), az FC Barcelona (2007–2010), a New York Red Bulls (2010–2014), közben kölcsönjátékosként az Arsenal (2012) voltak. Francia bajnok (1996–1997), kétszeres angol bajnok (2001–2002, 2003–2004), kétszeres FA-kupa-győztes (2001–2002, 2002–2003), kétszeres spanyol bajnok (2008–2009, 2009–2010), a spanyol Király Kupa győztese (2008–2009), BL-győztes (2009), európai Szuperkupa-győztes (2009), klubvilágbajnok (2009). A francia válogatottban (1997–2010) 123 mérkőzésen 51 gólt szerzett, világ- (1998) és Európa-bajnok (2000), vb-ezüstérmes (2006), részt vett a 2002-es vb-n és a 2004-es Eb-n is. A Konföderációs Kupa győztese 2003-ban.

RIVALDO Vitor Barbosa Ferreira: 1972. április 19-én született Recifében (Pernambuco állam). Klubjai a Paulistano (1989–1990), a Santa Cruz (1990–1992), a Mogi Mirim (1992–1994), közben kölcsönjátékosként a Corinthians (1993–1994), a Palmeiras (1994–1996), a Deportivo La Coruña (1996–1997), a Barcelona (1997–2002), az AC Milan (2002–2004), a Cruzeiro (2004), az Olympiakosz (2004–2007), az AEK Athén (2007–2008), a Bunjodkor (2008–2010), a São Paulo FC (2011), a Kabuscorp (2012), a São Caetano (2013) és a Mogi Mirim (2014–2015) voltak. Brazil bajnok (1994), São Paulo állam kétszeres bajnoka (1994, 1996), kétszeres spanyol bajnok (1996–1997, 1997–1998), a spanyol Király-kupa győztese (1997–1998), Olasz Kupa-győztes (2002–2003), Minas Gerais állam bajnoka (2004), háromszoros görög bajnok (2004–2005, 2005–2006, 2006–2007), kétszeres Görög Kupa-győztes (2004–2005, 2005–2006), üzbég bajnok (2008, 2009, 2010), Üzbég Kupa-győztes (2008, 2010), BL-győztes (2003), az európai Szuperkupa győztese (1997, 2003). A brazil válogatottban (1993–2003) 74 mérkőzésen 35 gólt szerzett. Világbajnok (2002), vb-ezüstérmes (1998), a Copa América győztese (1999), a Konföderációs Kupa győztese (1997), olimpiai bronzérmes (1996).

ROBERTO RIVELLINO: 1946. január elsején született São Paulóban. A CA Barcelona nevű kispályás csapatban kezdett játszani, majd nagypályán a Corinthians (1965–1974), a Fluminense (1975–1978), végül a szaúdi al-Hilal (1978–1980) játékosa volt. A Rio–São Paulo-torna győztese (1966), Rio állam kétszeres bajnoka (1975, 1976), a szaúdi Király-kupa nyertese (1980). A brazil válogatottban (1965–1978) 92 mérkőzésen 26 gólt lőtt. Részt vett az 1974-es és az 1978-as vb-n is, utóbbiról bronzéremmel tért haza.

RONALDINHO (Ronaldo de Assis Moreira): 1980. március 21-én született Porto Alegrében (Rio Grande do Sul állam). Klubjai a Grêmio PBPA (1987–2001), a Paris Saint-Germain (2001–2003), a Barcelona (2003–2008), az AC Milan (2008–2011), a Flamengo (2011–2012), az Atlético Mineiro (2012–2014), Querétaro (2014–2015), Fluminense (2015). Kétszeres spanyol bajnok (2004–2005, 2005–2006), olasz bajnok (2010–2011), Rio állam bajnoka (2011), a Taça Guanabara győztese (2011), a Taça Rio győztese (2011), Minas Gerais állam bajnoka (2013), Intertotó-kupa-győztes (2001), BL-győztes (2006), Libertadores Kupa-győztes (2013), a Recopa Sudamericana győztese (2014). A brazil válogatottban (1999–2013) 97 mérkőzésen 33 gólt szerzett. Világbajnok (2002), vb-résztvevő (2006), a Copa América győztese (1999), a Konföderációs Kupa győztese (2005), olimpiai bronzérmes (2008).

KARL-HEINZ RUMMENIGGE: 1955. szeptember 25-én született Lippstadtban. A helyi Borussiából (1963–1974) került a Bayern Münchenbe (1974–1984), majd az Internazionale (1984–1987), végül a genfi Servette (1987–1989) tagja volt. Kétszeres bajnok (1980, 1981), DFB-kupa-győztes (1982, 1984), BEK-győztes (1975, 1976), Világkupa-győztes volt a Bayernnel. A Nationalelfben (1976–1986) 95 mérkőzésen 45 gólt szerzett. Kétszeres vb-ezüstérmes (1982, 1986), Európa-bajnok (1980), Eb-résztvevő (1984), vb-résztvevő (1978). Kétszeres Aranylabdás (1980, 1981). Öccse, Michael ugyancsak játszott a válogatottban.

HRISZTO SZTOICSKOV: 1966. február 8-án született Plovdivban. A Marica Plovdiv (1977–1981), a Hebrosz (1982–1984), aztán a CSZKA Szófia, majd a Szredec nevet is viselő központi katonaklubban futballozott (1984–1990). A bolgár rendszerváltás hajnalán a Barcelonába igazolt, ahol 1990 és 1995 között játszott. Utána vándorlásba kezdett, a Parma (1995–1996), újra a Barcelona (1996–1998), a szaúdi al-Naszr (1998), a japán Kasiva Reysol (1998–1999), végül az amerikai Chicago Fire (2000–2002) és DC United (2003) gárdáját erősítette. Háromszoros bolgár bajnok (1986–1987, 1988–1989, 1989–1990), négyszeres Bolgár Kupa-győztes (1984–1985, 1986–1987, 1987–1988, 1988–1989), ötszörös spanyol bajnok (1990–1991, 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994, 1997–1998), a spanyol Király Kupa győztese (1996–1997), a US Open Cup győztese (2000), BEK-győztes (1992), KEK-győztes (1997), kétszeres európai Szuperkupa-győztes (1992, 1997), az Ázsiai Kupagyőztesek Kupájának győztese (1997–1998). A bolgár válogatottban (1986–1999) 83 mérkőzésen 37 gólt szerzett, az 1994-es világbajnokság társgólkirálya volt, csapatával a 4. helyen zárt. Részt vett az 1996-os Eb-n és az 1998-as vb-n is.

Nyitókép: Ronaldinho világbajnok brazil labdarúgó a budapesti teqball-világbajnokság megnyitóján 2019. december 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt