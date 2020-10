Lenyugodott a futballpiac, de mit akarhat a Manchester United Cavanival?

Az elmúlt évek túlfűtött költekezéséhez képest a most véget érő nyári átigazolási szezon sokkal nyugodtabb volt – mondta az InfóRádiónak Dénes Ferenc sportközgazdász. A csapatok kevesebbet költöttek, a világjárvány hatása ennyiben mindenképpen meglátszott, és a klubok szerint eltérő stratégiák mentén kockázatkezelés is folyt.

A játékospiacon a legtöbbet költő tizenhat egyesületből tíz angol, közülük is kiemelkedik a Manchester City és a Chelsea. A sportközgazdász szerint érdekes a költés és a bevételek aránya egy csapatnál, de ebben jelentős elmozdulást nem lát az elmúlt időszakhoz képest. A Premier League-be hosszú idő után visszajutó Leeds viszont sokat költött önmagához képest. A nyár 10 legdrágább átigazolása 1. Kai Havertz (német) 80 millió euró

Leverkusen → Chelsea



2. Arthur (brazil) 72 millió euró

Barcelona → Juventus



3. Victor Osimhen (nigériai) 70 millió euró

Lille → Napoli



4. Rúben Dias (portugál) 68 millió euró

Benfica → Manchester City



5. Miralem Pjanic (bosnyák) 60 millió euró

Juventus → Barcelona



6. Álvaro Morata (spanyol) 56 millió euró

Chelsea → Atlético Madrid



7. Timo Werner (német) 53 millió euró

Leipzig → Chelsea



8. Ben Chilwell (angol) 50,2 millió euró

Leicester City → Chelsea



9. Mauro Icardi (argentin) 50 millió euró

Inter → PSG



Thomas (ghánai) 50 millió euró

Atlético Madrid → Arsenal

Angliában az alacsonyan rangsorolt klubok és a keretét szinte teljesen lecserélő és dobogóra vágyó Chelsea költött többet a szokásosnál Dénes Ferenc szerint, a Manchester City mindig sokat ad ki játékosokra, most is ez történt, de renegeteg távozója is volt a Liverpool mögött az előző szezonban ezüstérmet szerző Guardiola-legénységnek.

Az egyik legfigyelemreméltóbb igazolás a 33 éves Edinson Cavani, akinek lejárt a szerződése a PSG-nél, így ingyen szerzett meg a sok nehézséggel küzdő Manchester United. Tavaly az ideális korban lévő, az Európa-ligában az év játékosának választott Romelu Lukakut szinte elüldözte a United, ezek után nehéz magyarázatot találni a veterán uruguayi csatár leszerződtetésére. Tippje azért van rá a sportközgazdásznak: talán valami dél-amerikai üzletet készít elő ezzel a manőverrel a klub.

Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson