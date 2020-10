Taróczy Balázs a Garros után: "Fucsovics Márton a legjobbak közé kerülhet"

Búcsúzott Fucsovics Márton a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a nyolcaddöntőben négy szoros szettben kikapott a 13. helyen kiemelt orosz Andrej Rubljovtól.

Tarócz Balázs wimbledoni bajnok teniszező a a magyar sportoló teljesítményét értékelve az InfoRádióban elmondta, legalább olyan közel volt a győzelemhez most, mint az 1. fordulóban, amikor viszont győzött.

"Az időjárás nagyon hasonlított ahhoz, amikor a magyar Davis Kupa-válogatott az oroszokkal meccselt, akkor Fucsovics Rubljovot és Hacsanovot is legyőzte, fekszik neki az oroszok stílusa, különösen hűvös időben. Szenzációsan és okosan nyesegette a labdákat, különösen fonákoldalról. Aztán Rubljov fordított, és azt gondolom, hogy

ha Fucsovics Márton visszanézi ezt a mérkőzést, úgy fogja látni, hogy ezt a mérkőzést meg kellett volna nyernie."

Viszont az első számú magyar teniszező így is az eddigi legjobb Roland Garros-szereplését produkálta, nem is salakspecialistaként. Ezzel Taróczy Balázs is egyetért.

"Semmi panasz nem lehet rá, Rubljov a Novak Djokovic után legtöbb tornát nyert játékos idén. Tőle kikapni egyáltalán nem szégyen" - tette hozzá. "Ha így folytatja Marci, a legjobbak között lesz" - figyelmeztetett, külön kiemelve, hogy fejben erős, van önbizalma, és tud alkalmazkodni a legkülönfélébb viszonyokhoz, a US Open hőségéhez vagy épp a Garros hűvösebb időjárásához és borításához is.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd