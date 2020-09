Baluta lőtte a bajnokság 5. fordulójának első gólját

A legutóbbi kiírásban harmadik Puskás Akadémia nagy elánnal kezdte a mérkőzést, a felcsútiak lendületét Joao Nunes ijesztő sérülése sem törte meg. Az előző szezonban negyedik Mezőkövesd nehezen lendült játékba, a vendégek később felvették a játék ritmusát, de helyzetig nem jutottak.

A második félidő mezőkövesdi lehetőségekkel kezdődött, egymás után három helyzetet is kihagytak a vendégek. Ezt követően a hazaiak többször is veszélyeztettek a vendégkapu előtt, és a lehetőségek közül egyet Baluta ki is használt. A meccs végén a Mezőkövesd nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, miközben hátul kinyílt, így a Puskás Akadémia előtt több esély kínálkozott a mérkőzés lezárására. Ezekt nem tudták kihasználni, ennek ellenére a felcsútiak magabiztosan győzték le a matyóföldieket.

szombaton játsszák:

Paksi FC-MTK Budapest 14.45

ZTE FC-Diósgyőri VTK 19.30

vasárnap játsszák:

Budapest Honvéd-Újpest FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 18.00

A Budafoki MTE-Ferencváros és a Kisvárda Master Good-MOL Fehérvár FC mérkőzéseket elhalasztották.

A tabella:

1. Puskás Akadémia FC 4 3 - 1 8-5 9 pont

2. MOL Fehérvár FC 4 2 2 - 11-6 8

3. Ferencvárosi TC 3 2 1 - 8-2 7

4. Mezőkövesd Zsóry FC 5 2 1 2 5-5 7

5. Kisvárda Master Good 4 2 - 2 7-8 6

6. ZTE FC 4 1 2 1 8-6 5

7. MTK Budapest 4 1 2 1 5-6 5

8. Diósgyőri VTK 3 1 1 1 5-6 4

9. Újpest FC 4 1 1 2 7-9 4

10. Budafoki MTE 4 1 1 2 4-7 4

11. Budapest Honvéd 3 1 - 2 6-7 3

12. Paksi FC 4 - 1 3 3-10 1