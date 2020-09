Ezek lehetnek a hét legfontosabb átigazolásai az európai csúcsfutballban

ARTURO VIDAL. A chilei középpályás szinte biztosan visszatér az olasz futballba, s az Inter játékosa lesz. Európában nyert már bajnoki címet a Juventusszal, a Bayernnel és a Barcelonával is – nem is keveset, a három ligában sorozatban nyolc bajnokságot nyert, idén nyáron szakadt meg a sorozat –, most azért tér vissza a Serie A-ba, hogy az Interrel is nyerjen. Lionel Messi és Luís Suárez a közösségi médián keresztül (is) már elbúcsúzott tőle, az átigazolás több mint valószínű.

EDIN DŽEKO: Az AS Roma bosnyák kapitánya a Juventusba tart.

ARKADIUSZ MILIK: A Napoli lengyel támadója pótolhatja Džekót a farkasoknál.

JADON SANCHO: A brit bulvárlap, a Sun szerint a Manchester United még ezen a héten meg akarja venni az angol válogatott játékost a Borussia Dortmundtól. Az ár 155-120 millió euró között lehet.

JESSE LINGARD: A Tottenham is tovább erősítene, Reguilon és Gareth Bale után a Manchester United csatárát is megszerezné. Lingard elengedéseének lehet feltétele Sancho érkezése.

ALEX TELLES: A Manchester United kitartóan érdeklődik az FC Porto brazil balhátvédje iránt.

WOUT WEGHORST: a Wolfsburg holland csatára iránt érdeklődik a Tottenham.

SERGE AURIER: Még mindig Spurs, az elefántcsontparti jobbhátvéd nem szerepel José Mourinho további terveiben, állítólag a Szpartak Moszkva veheti meg.

DELE ALLI: El akarja adni a Tottenham, hogy javítson a mérlegén, de nincs egyelőre konkrét kérő. A PSG vevő lehet.

DANIEL JAMES: A Manchester United ballábas játékosa a Leeds Unitedbe tart.

EDOUARD MENDY. A Rennes szenegáli kapusáért 30 millió eurót fizet a napokban a Chelsea.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN: A Liverpool megvette a Wolvestól a múlt héten Jotát, s eladta korábban a farkasoknak a 18 éves Ki-Jana Hoevert. Ám a sor még folytatódhat, a vörösök 30 millió euró körüli összeget kérnek Oxlade-Chamberlainért.

THOMAS PARTEY: Az Arsenal érdeklődik 0 már hetek óta – az Atlético Madrid ghánai középpályása iránt, a pénz mellett odaadná Lucas Torreirát is.

NÉLSON SEMEDO: A Barcelona hátvédje a Wolverhamptonba kerülhet, hogy pótolja a Wolves korábbi jobbhátvédjét, a Tottenhamnek eladott Matt Dohertyt. A portugál védő 38 millió euróba kerülhet honfitársa, Nuno Espirito csapatának.

KALIDOU KOULIBALY: A nyár egyik nagy igazolása lehet a Manchester Cityé, ha sikerül megszerezni a Napoli szenegáli védőjét. A vételi ár szinte biztosan 80 millió euró fölött lenne.

JULES KOUNDÉ: A Manchester City a Sevilla francia védője iránt is érdeklődik, akár úgy is, hogy Nicolás Otamendit is átengedi a pénz mellett.

SZOKRATISZ PAPASZTATHOPULOSZ: Az Arsenal görög védője Nápolyba költözhet, ha a klub valóban elengedi Koulibalyt. A hátvéd 2008 és 2012 között játszott már a Serie A-ban.

JUNIOR FIRPO: A Barcelona fiatal hátvédje kölcsönbe az Atalantához tart.

MEMPHIS DEPAY: A Lyon holland kapitányát korábban a Barcelonával hozták hírbe, most állítólag a Milanhoz tart. Paqueta mehet az ellenkező irányba.

