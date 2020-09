Indul a Bundesliga: a Bayern a favorit, Szalai Dárdai nyomában

Ennyire egyértelműek lennének az esélyek? Bizonyos szempontból igen. A Bayern 2020-ban még nem veszített tétmérkőzést, megnyerte a bajnokságot, a DFB kupáját, majd a Bajnokok Ligáját is. Február közepe óta minden meccsén győzött, egészen Amióta Hans-Dieter (azaz Hansi) Flick november 3-án átvette a csapatot, a Bayern 91,67-es, elképesztő győzelmi mutatóval rendelkezik, 36 mérkőzésén 116-25-ös gólkülönbséget produkált.

A 2019–2020-as idényhez képest kerete nem gyengült, sőt a kulcsembereket tekintve alig változott: Thiago Alcantara Liverpoolba igazolt, Ivan Perišić és Philippe Coutinho pedig kölcsönszerződése lejártával visszatért klubjához. Az egyetlen kérdés, hogy mi lesz David Alaba sorsa, akinek a menedzsere a klub vezetői szerint vállalhatatlan anyagi feltételekhez köti a szerződéshosszabbítást.

Érkezett ellenben Leroy Sané, az egyik legjobb német szélső, aki az előző éveket Pep Guardiola Manchester Cityjében töltötte.

Nagyon izgalmasnak ígérkezik a Serge Gnabryval és Robert Lewandowskival alkotott triójuk játéka.

Új szerzemény még a korábbi Schalke-kapus, Alexander Nübel, aki egyelőre nyilvánvalóan tartalék lesz Manuel Neuer mögött, s a 18 éves francia Tanguy Nianzou a Paris Saint-Germain, aki az előző idényben játszott már a PSG első csapatában is. Családja egyébként elefántcsontparti származású.

Flick is jelezte, két-három játékost még szeretne igazolni, az egyik személye közülük ismert. A Bild szerint a Bayern talán még ezen a héten bejelentheti az Ajax jobbhátvédjének, Sergiño Gianni Destnek a leigazolását. A 2019–2020-as idényben a holland élvonalban már 20 mérkőzésen szereplő, Suriname-i származású védő tagja az Egyesült Államok válogatottjának. A Barcelona is nagy erőket mozgósított a kölcsönvétele érdekében, de a jelek szerint túl későn.

Még a Bayernnél is több pénzt költött el (s eddig a nyár Bundesliga-rekordere) a Borussia Dortmund, amely a 17 éves angol Jude Bellingham mellett Emre Cant, Thomas Meunier-t és a brazil Reiniert is megszerezte, a Juventustól, a PSG-től, illetve a Real Madridtól. Azért lehet, hogy a legnagyobb erősítés Jadon Sancho megtartása.

Az RB Leipzig még aktív a piacon, keresi Timo Werner utódát. Nincs már a kölcsönszerződés lejártával a cseh Patrik Schick sem a csapatnál. Szokás szerint érkezett erősítés Salzburgból, a dél-koreai Hi Csan Hvang személyében.

A Bayer Leverkusen 95 millió euróért adott el két játékost, Kai Havert és Kevin Volland távozott. Éppen Schick lett az eddigi legfontosabb vétel, de a klub még keres megfelelő erősítéseket.

Négy magyar válogatott játékos szerepel a keretekben, mindannyian maradtak korábbi klubjukban. Gulácsi Péter és Willi Orbán a BL-elődöntős RB Leipzigban, Sallai Roland a Freiburgban, Szalai Ádám pedig a Mainzban.

A középcsatár a tizenkettedik (!) idényét kezdi meg a német élvonalban, felzárkózott a magyar rekordot tartó Dárdai Pál (13) mögé.

A Bundesliga 1 idénye ma este, a Bayern München–Schalke találkozóval kezdődik. Az elvi lehetősége megvan, hogy a klubok, erősen korlátozott számban beengedjenek szurkolókat a mérkőzéseikre, de a Bayern nem élt ezzel.

