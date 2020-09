Ezért lehet hasznos a magyar válogatott mai törökországi meccse

Amikor kialakult a magyar válogatott menetrendje a Nemzetek Ligája második, 2020–2021-es kiírásában, világossá vált, hogy minden idegenben megszerzett pont bravúrszámba megy, s nincsen olyan ellenfél, amelyik ellen legalább hazai pályán biztos esélyes lenne a magyar csapat.

Az ellenfelek közül a török és a szerb válogatott ászai lényegesen erősebb klubokban játszanak – illendő immár leírni: Gulácsi Pétert és Willi Orbánt kivéve, hiszen csapatuk, az RB Leipzig a legjobb négy közé jutott a Bajnokok Ligájában –, az oroszok többsége hazai klubban szerepel, de azok a klubok erősebbek, mint (megint csak: a lipcsei kivételével) azok a klubok, ahol a mi légiósaink szerepelnek.

Így aztán Marco Rossinak még akkor is nehéz lenne a helyzete, ha az általa vélt legerősebb tizenegyet pályára küldhetné, de ezúttal a keretből, az utólag behívottakkal együtt, nyolc játékosról kellett lemondania. Ilyen sok hiányzóra két esetben volt példa az elmúlt húsz évben: Lothar Matthäus kapitánysága alatt egy kínai túra előtt, majd 2017-ben az emlékezetes, andorrai vereség előtt.

Okkal kérdezheti bárki: mi szükség van erre a mérkőzésre, különösen „ezekben” az időkben? A válasz kettős. Az egyszerűbb, hogy ez egy UEFA-sorozat, azokban példátlan a tagszövetségek esetében a lemondás, nem is lehetne következmények nélkül. A bonyolultabb, hogy bármennyire is sokan estek ki, a válogatottnak alapérdeke volt a közös edzés és talán a csütörtöki és a vasárnapi mérkőzés is. Elsősorban azért, hogy a bolgárok elleni Eb-pótselejtező előtt, tavaly november óta először, játsszon a csapat.

Walesben nyolcan (Gulácsi, Lang, Pátkai, Nagy Ádám, Szalai Ádám, Szoboszlai, Sallai, Holender) léptek pályára a Sivasba kiutazott futballisták közül, Dibusz, Kalmár és Szalai Attila pedig játszott öt nappal korábban, az uruguayiak elleni stadionavatón. Ha hozzájuk vesszük még az akkor sérült Willi Orbánt és Fiola Attilát, illetve jó formában lévő Sigér Dávidot, nagyjából megvan az a mag, amelyre a kapitány számíthat.

Így aztán talán nem is a játékosnévsor a legnagyobb probléma, hanem a mérkőzés időpontja. A keret pillérei ugyanis hetek óta nem játszottak mérkőzést. Gulácsi és Orbán a BL-elődöntőben lépett legutóbb pályára, Szoboszlai július 5-én játszott legutóbb tétmérkőzést, az RB Salzburg barátságos meccseket vívott az elmúlt időszakban, az Ajaxtól 4-1-re kikapott, a Liverpoollal 2-2-re végzett, a magyar középpályás az angolok ellen játszott, 31 percet. Szalai Ádám és Sallai Roland a Bundesliga előző szezonjának vége óta csak barátságos, felkészülési mérkőzéseken szerepeltek. Nagy Ádám Bristol Cityje július 22-én fejezte be az idényt, s várja a következő rajtját.

A sivasi mérkőzés magyar idő szerint 20.45-kor kezdődik csütörtökön, az M4 Sport közvetíti.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (MOL Fehérvár FC)

Védők: Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (FC Lugano), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Apollon Limasszol)

Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd), Holender Filip (FC Lugano), Kalmár Zsolt (Dunaszerdahelyi AC), Nagy Ádám (Bristol City), Pátkai Máté (MOL Fehérvár), Schäfer András (Dunaszerdahelyi AC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg)

Csatárok: Babati Benjamin (ZTE FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Simon Krisztián (Újpest FC), Szalai Ádám (Mainz), Szőke Adrián (Heracles Almelo)

A török keret

Kapusok: Fehmi Mert Günok (Başakşehir FK), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Védők: Mehmet Zeki Çelik (Lille OSC), Mert Müldür (US Sassuolo), Nazım Sangaré (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (US Sassuolo), Merih Demiral (Juventus FC), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Cengiz Umut Meraş (Le Havre AC), Hasan Ali Kaldırım (Başakşehir FK)

Középpályások: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), İrfan Can Kahveci (Başakşehir FK), Mahmut Tekdemir (Başakşehir FK), Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille OSC), Emre Kılınç (Galatasaray)

Csatárok: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille OSC), Enes Ünal (Getafe CF), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt