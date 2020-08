Spanyol válogatott futballista is megfertőződött, de a csapat mégis utazik

A Real Sociedad csapatkapitánya a közösségi médiában jelentette be, hogy koronavírusos lett, és azt is, hogy otthonában tartózkodik karanténban. Oyarzabal tagja volt a spanyol válogatott keretének is, amely szeptemberben Németország és Ukrajna ellen játszik Nemzetek Ligája-mérkőzést – írja a Marca.

A csatár már a baszk csapat negyedik tagja, akit megfertőzött a vírus, de a övén kívül csak Aritz Elustondo neve került nyilvánosságra. A klub mindenesetre törölte tervezett portugáliai túráját, de alig két héttel a spanyol bajnokság rajtja előtt az óvintézkedések miatt alig maradt hadra fogható játékosa.

Luis Enrique, a válogatott szövetségi kapitánya Oyarzabal helyére Gerard Morenót hívta be. A keret minden tagját PCR-tesztnek vetették alá, és hétfőn csak azok kezdhetik meg a közös munkák, akiknek negatív eredményük lesz. A csapatot egyfajta buborékba zárják, nem hagyhatják el az edzőközpontot, nem találkozhatnak másokkal,az edzések zárt kapuk mögött lesznek, és a sajtótájékoztatót is online tartják majd meg.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Rodrigo Jiménez