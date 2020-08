Több koronavírusos játékost is találtak a Puskás Akadémiánál

Kedden a felcsúti focicsapat a honlapján közölte, hogy

a szombati és a hétfői vizsgálatokon több játékosuk is pozitív tesztet produkált.

A fertőzötteket elkülönítették és rendszeresen vizsgálják. Enyhe tüneteik vannak, ezektől eltekintve jól érzik magukat.

A vasárnapi után most is megismételték: z akadémia továbbra is betartja a pandémiával kapcsolatos járványügyi előírásokat. Fertőtlenítették továbbá a stadiont, a kiszolgáló helyiségeket és a kollégiumot, a csapataokat és az akadémián dolgozókat folyamatosan tesztelik.

Nyitókép: MTI/Varga György