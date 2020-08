Szándékosan vesz "rosszfiúkat" is a Fradi

Interjút készített a Fradi TV a zöld-fehér klub elnökével, valamint Orosz Pállal, a csapat mögött álló Zrt. vezetőjével, akik elmondták, az átigazolási időszakra külön teamet állítottak össze, Hajnal Tamással az élen, társai még Leandro, Zoran Kuntics és Gyömbér Gábor, akik korábban zöld-fehérben futballoztak hosszú évekig. A munka úgy néz ki, hogy az átigazolási időszak elején egy 6-10 neves listával beállítanak Szerhij Rebrov vezetőedzőhöz, akik "ár-érték arányos" döntést hoznak, közösen.

A kiválasztásnál szempont, hogy legyenek "rosszfiúk" is - tette hozzá Kubatov Gábor. Ilyen karakter lehet az albán szélső Uzuni is, aki a tehetsége mellett azzal győzte meg a vezetőséget, hogy olyan körülmények közül jött, ami az FTC-nél ma már elképzelhetetlen. 16-17 évesen is még talpig sarasan "élt" a pályán.

"Nyilván egy ilyen srác, aki Albániából jön, és nem hiper műfüves meg a legjobb hibrid pályákon edzett, az nem akar visszamenni oda, hanem ki akar törni, és mindent megtesz azért, hogy a győzelmet magáénak tudja" - ecsetelte Orosz Pál, aki kitért arra is, mint, hogy nem mindegy, milyen szállodában éjszakázik a kiszemelt focista, mit lát először a városból, illetve magából a klubból - olvasható az Origo összefoglalójában.

Hosszan tárgyaltak a csapat egyik legjobbjának, Olekszandr Zubkovnak a végleges átigazolásáról a tulajdonos Sahtar Donyeckkel, de az Európa-liga-döntős egyesületnél azért "nagyfiúk" ültek a tárgyalóasztalnál.

"Amikor alkudni próbálsz, akkor mondják, hogy nem. Az egy másik kategória, bennük van ez a rideg keménység, de mi egy évet alkudoztunk, és egy év után sikerült megállapodnunk" – mondta Kubatov Gábor.

A teljes felvétel alább látható.

Nyitókép: Kovács Tamás