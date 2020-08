Zidane-nak Ramos nélkül kell folytatnia a nagy sorozatot

A védelem vezére elutazott ugyan a csapattal Angliába, de eltiltása miatt nem játszhat. James Rodriguez és Gareth Bale nem is szállt fel a repülőre, utóbb Zidane azt mondta, Bale nem akar játszani, de erről nem kíván többet mondani. A francia edző még soha nem esett ki csapatával a BL egyenes kieséses szakaszában, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is megnyerte a sorozatot. Ugyanakkor az angol csapatok ellen nem jó a mérlege: hat BL-meccsből csak kettőt tudott megnyerni.

Ezzel szemben Pep Guardiola, noha 2015 óta nem nyerte meg a serleget, ebből következően még egyetlen külföldi csapatával sem lett BL-győztes (sőt: még döntőbe sem jutott...), minden más edzőnél több meccset nyert az egyenes kieséses szakaszban, 28-at. Ma este ő lehet mindössze a harmadik edző a BL történetében Marcello Lippi (1995–1996, 2002–2003) és Ottmar Hitzfeld (2000-2001, 2006-2007) után, aki egynél többször is kiejti a Madridot a BL egyenes kieséses szakaszában.

Az egyik fogadóiroda szerint nem lesz gólszegény mérkőzés, ha abból indulunk ki, hogy a Real Madrid legutóbbi 41 BL-mérkőzéséből mindössze négyen nem esett kettőnél több gól. A City a legutóbbi nyolc BL-találkozóján veretlen maradt, a legutóbbi 16-ból tizenháromszor is szerzett legalább két gólt. Valószínűtlen, hogy ezúttal gól nélkül maradjon, különösen, ha játszik Gabriel Jesus is, aki egyrészt gólt szerzett februárban a Bernabéuban is, másrészt azon a 16 mérkőzésen, amelyen kezdett a BL-ben, 14 gólban volt főszereplő (12 gól, 2 gólpassz).

A várható kezdő csapatok. Manchester City: Éderson – Walker, Fernandinho, Laporte, Zincsenko – Rodri, Gündogan, De Bruyne – Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Real Madrid: Courtois – Carvajal, Varane, Eder Militao, Marcelo – Valverde, Casemiro, Kroos – Rodrygo, Benzema, Hazard.

A mérkőzés 21.00 órakor kezdődik, az M4 Sport közvetít

Nyitókép: MTI/EPA/Kiko Huesca