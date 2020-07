Nagy visszatérők: új helyszínek a Forma-1-es naptárban

Három újabb európai helyszínen rendeznek idén futamokat a Forma-1-es világbajnoki sorozatban.

A sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media közleménye szerint

október 9. és 11. között a Nürburgringen az Eifel Nagydíjra,

október 23. és 25 között Portimaóban a Portugál Nagydíjra,

egy héttel később Imolában az Emilia-Romagna Nagydíjra kerül sor.

"Nagyon örülök, hogy ismét egy újabb fontos lépést tettünk a végső versenynaptár kialakítása felé. Üdvözöljük az új helyszíneket, és szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik lehetővé tették a bevonásukat" - nyilatkozta Chase Carey, a Libety első embere. Hozzátette, továbbra is az a terv, hogy december közepén az Arab-öbölben záruljon a vb-sorozat.

A most bejelentett helyszínek közül a Nürburgringen 2013 után lesz újra Forma-1-es futam, míg Portimaóban a sorozat története során először rendeznek versenyt. Az imolai pálya - ahol 1994-ben Ayrton Senna életét vesztette - legutóbb 2006-ban látta vendégül a száguldó cirkusz mezőnyét. A mostani idényben az ottani lesz a harmadik olaszországi helyszín, az F1-es pilóták ugyanis Monzában és Mugellóban is száguldanak majd. Azt is bejelentették, Imolában csak kétnapos lesz a versenyhétvége, így a szokásos három helyett várhatóan csak egy szabadedzésre kerül sor.

A közleményből kiderült,

a Brazil, a Mexikói és a Kanadai Nagydíj mellett az Egyesült Államok Nagydíja is elmarad idén.

A Liberty Media június elején jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt a szezon első nyolc versenyét Európában rendezik, ezek közül az Osztrák, a Stájer és a Magyar Nagydíjon már túl is van a mezőny.

A pilóták jövő héten Nagy-Britanniában szerepelnek, Silverstone-ban két egymást követő hétvégén versenyez a mezőny, amely aztán Spanyolországba, Belgiumba és Olaszországba látogat el szeptember elejéig. Ezt követi a Toszkán Nagydíj Mugellóban, majd a szocsi Orosz Nagydíj.

Az F1 szervezői azt szeretnék, ha a rövidebb időszak ellenére 15-18 versenyt le lehetne bonyolítani - előbbi szám azért fontos, mert a televíziós szerződésekben minimum 15 nagydíj megrendezését vállalta a Liberty Media. Mostanáig 13 futam megrendezését jelentették be, Ázsiából a malajziai és a vietnami szervezőkkel tárgyalnak.

Vámosi Péterr, a Racingline.hu főszerkesztője az InfoRádióban a napokban arról beszélt, hogy a Spanyol Nagydíj versenyhétvégéjének nagy kérdésére os választ kell találni még, a helyi promóternek és a szervezőnek fel kell készülni, nem lehet egyik napról a másikra változtatni.

"Nem csak arról van szó, hogy van egy zárt közösség, amely utazik egyik helyszínről a másikra, és akkor ott lezárnak mindent" - tette egyértelművé.

Ha viszont nem lesz verseny Barcelonában, jöhet a harmadik silverstone-i nagydíj.

"Első nekifutásra ez borzasztóan hangzik, de tudni kell, hogy

Silverstone-ban többféle nyomvonal is van, és

ez volt az első pályája a Forma-1-nek,

egész jó minőségben megmaradtak akár a régi vonalvezetések is, és

több helyről is el lehet rajtoltatni a mezőnyt, hogy érdekesebb legyen a verseny"

- sorolta Vámosi Péter.

További érv a "harmadik Brit Nagydíj" mellett, hogy ott megvan minden felszerelés, "meg sem kell mozdulni", ott van a kiszolgálószemélyzet, ez pedig lehet, hogy előremutatóbb, mint megkockáztatni egy versenyt egy olyan helyen, ahol "a gócpont közepén található maga a pálya" a koronavírus szempontjából.

Hozzátette, az idei F1-es évet alig lehet a szabályok szerint világbajnokságnak nevezni, amiatt, hogy csak két kontinenst érint.

"Oké, hogy mi a tévé előtt jól szórakozunk, de azért a veszélyhelyzet fennáll" - összegzett Vámosi Péter.

