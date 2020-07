Supka Attila a Kisvárda új vezetőedzője

A klub honlapjának szerdai híre szerint Supka Attila bemutatására később kerül sor, de a tréner már megkezdte a csapat keretének feltérképezését és a korábbi mérkőzések elemzését. Hamarosan megérkezik Kisvárdára, és együttesével jövő kedden kezdi meg a felkészülését a 2020/21-es szezonra, amely a kisvárdaiak harmadik idénye lesz az élvonalban.

Supka Attila eddigi legnagyobb edzői sikereit Debrecenben érte el, ahol 2005-ben és 2006-ban is bajnoki címet ünnepelhetett, illetve a Szuperkupát is elhódította. A hajdúsági csapat mellett dolgozott többek között a Honvéd és a Zalaegerszeg vezetőedzőjeként is.

A Kisvárda az előző szezonban a nyolcadik helyen végzett.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt