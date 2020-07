Ancelotti szerint Sevcsenko és Ibra jobb, mint Cristiano Ronaldo

„Carletto” elsősorban olyan játékosokat választott, akik pályafutásuk során szerepeltek a Serie A-ban – de nincs köztük Cristiano Ronaldo, aki még a Real Madrid tagjaként volt a játékosa. A The Sun által publikált összeállítás szerint az AC Milan játékosaira épül a képzeletbeli tizenegy, ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a tréner hajdanán azt mondta, szerinte a 2005-ös, a Liverpool ellen felejthetetlen csatában veszítő gárda erősebb volt, mint a 2003-as, de akár a 2007-es BL-győztes csapata is.

Gianluigi Buffont választotta kapusnak, aki még 1996 és 1998 között szerepelt nála. Zinédine Zidane a Juventusban, John Terry és Frank Lampard a Chelsea-s korszakban játszott nála, míg Thiago Silva és Zlatan Ibrahimovic, noha mindketten szerepeltek a piros-feketéknél is, a Paris SG-ben. Öt hajdani nagy Milan-sztár fért még be: Cafu, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaká és Andrij Sevcsenko. A Bayern-korszakból senki sem fért be...

A tizenegy: Buffon – Cafu, Thiago Silva, Terry, Maldini – Lampard, Pirlo, Zidane – Kaká – Sevcsenko, Ibrahimovic.

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna