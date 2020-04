Vízilabdás ritkaság: az ifjú Faragó Tamás mutatja be videón a sportág fortélyait

Mint mindenki másnak, Faragó Tamásnak a mindennapjaiban is nagy változásokat hozott a koronavírus-járvány, és az azok miatti korlátozások. Mint mondta, jogkövető emberként természetesen otthon tölti a napjait, amit úgy fog föl, mint egy egyetemi vizsgaidőszakot, amikor az ember 4-5 hetet, napi 8-10 órában, kénytelen végigtanulni. Ennek megfelelően rengeteget olvas, mellette sportol, és természetesen a vízilabdával is foglalkozna, amennyiben lenne mit.

A női válogatott egykori szövetségi kapitánya úgy véli, miután most a pólósok számára sem elsősorban a vízilabdáról szól a világ, minden értelmes ember, illetve sportoló próbálja ezt az úgynevezett válsághelyzetet úgy átvészelni, hogy megfelelő lelki, fizikai és szellemi állapotban tartja magát, miközben természetesen várja ennek a végét, ami azt jelenti majd: végre lemehet az uszodába és beugorhat a medencébe.

A Magyar Vízilabda Szövetség honlapján elérhető, a sportág alapjait bemutató videosorozattal kapcsolatban elárulta: valójában egy 25 éves „történetről” van szó, amely abban az időkben készült, amikor az Egyesült Államokban úgymond clinic-eket tartott, vagyis olyan – elsősorban technikai és taktikai – edzéseket, amelyek során az ő is a vízbe szállt megmutatni a játékosoknak, hogy mit és hogyan kell csinálni. Ezek során készültek a felvételek az amerikai szövetség közreműködésével a Stanford Egyetem környékén, illetve kaliforniai középiskolákban. Tehát a videó jó ideje létezett. Most a magyar szövetség felfedezte, és az előállt abszurd helyzetre tekintettel úgy gondolta, hogy a gyerekek és a játékosok akkor „lám, hagy nézzék meg, hogy a Tamás bácsi annak idején mit csinált” – tette hozzá az olimpiai és világbajnok vízilabdázó.

A videó végül hat részre bontva lett felöltve, hogy mindenki számára befogadható legyen – fogalmazott Faragó Tamás, aki szerint ezek napi többszöri megtekintése révén, egy úgymond mentális edzést tartva, mégsem telik el hiábavalóan az idő. Mindezekhez tartozik egy szárazföldi útmutató is, amelynek segítségével a kertben, vagy a négy fal között is el lehet sajátítani a labdapöckölést. Az pedig, hogy a pontos mozdulatok rögzülnek, segítséget nyújthat a későbbiekben, hogy a vízben ezt hogyan is kellene kivitelezni – magyarázta.

A meglehetősen látványos film összességében nem több 25-30 percnél, miután elsősorban a fiatalabb korosztálynak készült.

