Karanténba került az egyetlen magyar Forma–1-es pilóta

Néhány órával a Forma–1-es szabadedzések előtt még a melbourne-i pályán száguldott minden idők legfiatalabb világelső teniszezőjével, a wimbledoni és US Open-győztessel, az ausztrál Lleyton Hewittal, majd a koronavírus miatt az sem volt biztos, hogy egyáltalán hazarepülhet Magyarországra."

"Úgy kétszázötven kilométert tettem meg az Albert Parkban, de az első perctől érezni lehetett, hogy a megszokottnál feszültebb, ridegebb a légkör. Óvatosabban viselkedtek az emberek. A kétüléses F1-es autóval teljesített körök után kevés fotózkodás volt, mindenki megtartotta a két lépés távolságot. Még azok is, akikkel régóta ismertük egymást" – mondta a Blikknek a 2004-es Amerikai GP-n pontot szerző Baumgartner, aki a nagydíjakon a speciális autóban ülve ismerteti meg az utasaival a Forma–1-es érzést. Ezúttal Lleyton Hewitt mellett a Take That együttes egykori frontemberét, Robbie Williamst vitte volna körbe, de a vírus közbeszólt.

Miután a McLaren egyik tagjának pozitív lett a koronatesztje, lefújták a futamot, és még az is felvetődött, hogy senki nem hagyhatja el a helyszínt. Baumgartner végül hazajutott, és önkéntes karanténba vonult. Csak a repülőtéren látta a családját, de azonnal autóba ült, és a vidéki házukba ment.

"Szerencsére teljesen tünetmentes vagyok, az egyetlen gond, hogy lassan telnek a napok, és nagyon várom, hogy újra láthassam a családom. Ugyanakkor tudom, felelősséggel tartozom, nem szabad kockáztatni" – mondta az autóversenyző.

