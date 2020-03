Koronavírus – Fontos döntést hozott az UEFA

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágóinak jövő keddi és szerdai összecsapásait - Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern München-Chelsea, FC Barcelona-Napoli -, és csütörtökön az Európa-liga nyolcaddöntő második felvonásait nem rendezik meg.

A döntés az UEFA Ifjúsági Ligára is vonatkozik - közölték.

A halasztás nyomán a negyeddöntők sorsolását sem tartják meg jövő pénteken, március 20-án.

Az UEFA a tagországokkal jövő kedden tanácskozik arról, miként folytatódjanak az európai bajnokságok, illetve nemzetközi versenysorozatok. A március 17-re összehívott videokonferenciás értekezleten az 55 tagország képviselői, az európai klubokat tömörítő szövetség (ECA) és a játékosok érdekképviseleti szerve (FIFPro) képviselői vesznek részt.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



