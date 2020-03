Guardiola lehet a minta a Barcelona számára

Úgy vélte, azért fontosabb Zinedine Zidane csapatának a jó eredmény, mert vendéggyőzelem esetén a Barcelona öt ponttal elhúzna, ráadásul a legutóbbi hetek kisebb válsága tovább tartana a Madridnál. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, amire minden edző figyelmeztetne hasonló helyzetben: ha nyernek és ötpontos előnyre (a legnagyobbra a mostani idényben) tesznek szert a táblázaton, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy eldőlt a bajnokság.

Az persze kétségtelen, hogy a Barça óriásit lépne az újabb elsőség felé. Ám az alátámasztja Quique Setién óvatosságát, hogy a Barcelona a mostani idényben túl sok pontot elszórt a korábbiakhoz képest a rangadónak nem számító mérkőzéseken is. A katalánok 25 forduló után 55 ponttal állnak, s mivel az utóbbi hetekben jól szerepeltek, kezdik utolérni tavalyi önmagukat. Az akkor még Ernesto Valverde által irányított gárda a 25. forduló után 57, a 26. után pedig 60 ponttal állt.

Quique Setién számára adott a minta: a Pep Guardiola vezette Manchester City szerdán 2-1-re legyőzte a Bernabéuban a Real Madridot. Érthető, hogy a Marca címlapján Guardiola és Quique Setién parolázik, a lap azt igyekszik kideríteni, milyen példával szolgált a City edzője barcelonai utódjának.

Ami a játékosokat illeti,

Madridban Toni Kroos felépülésében bíznak,

Jovics nem került be a keretbe, Mariano Diaz ellenben igen. A katalánoknál Jordi Alba váratlanul játékra jelentkezett, s a tizennyolcas keret tagja Gerard Piqué is, aki megsérült kedden a Napoli elleni BL-mérkőzésen. Quique Setién sazámít az új szerzeményre, Martin Braithwaite-re is, akit a barcelonai Sport lehetséges titkos fegyvernek nevezett.

A várható kezdőcsapatok Real Madrid: Thibaut Courtois – Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy – Fede Valverde, Casemiro, Luka Modrić, Toni Kroos – Karim Benzema, Vinicius Júnior.



Barcelona: Marc-Andre ter Stegen – Nelson Semedo, Gerard Pique, Clement Lenglet, Junior Firpo – Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur, Arturo Vidal – Lionel Messi, Antoine Griezmann.

A Marca felhívja a figyelmet arra, hogy a két csapatkapitány, Messi és Sergio Ramos 41. alkalommal találkozik majd El Clásicón, ami elképesztő szám. Ma este, ha játszik, a Real Madrid csapatkapitánya az El Clásicók rekordere lesz 44 szerepléssel, Lionel Messi lesz a második, 43 mérkőzéssel, megelőzve a 42 találkozós Paco Gentót, Manolo Sanchíst és Xavi Hernandezt.

A legutóbbi tizennégy évben az argentin mérlege jobb: 19 Clásicót nyert, szemben Ramosszal (12). A „Bolha” (La Pulga) az El Clásicók történetének legjobb góllövője, 42 meccsen 26 gólt szerzett, nagy biztonsággal jósolható, legalább egy évtizedig ő lesz a listavezető, sőt, ki tudja, megdöntik-e valaha a rekordját – amelyet persze ő maga akár ma este tovább javíthat. (Puskás ötödik a listán 14 góllal, Messin kívül a legeredményesebb aktív játékos a most sérült Suárez, 11 góllal.) Más kérdés, hogy Messi 336 perce nem szerzett gólt az El Clásicón, pontosan 2018. május 6. óta.

Messi ősszel azt mondta, hogy a Barcelonának könnyebb játszania a Bernabéuban a Real Madrid ellen, mint a Camp Nouban.

Ezt egyébként alátámasztja az elmúlt évek mérlege: a Real Madrid – a spanyol Szuperkupa-mérkőzéseket nem számítva – 2016. április 2. óta nem nyert a Barcelona ellen. Bajnoki találkozón, a Bernabéuban, 2014. október 25. óta nyeretlen.

A mérkőzés vasárnap este, 21 órakor kezdődik. A Spíler 2 közvetíti.

Nyitókép: MTI/AP/Bernat Armangue