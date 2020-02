A koronavírus sötét felhő a sportvilág egén is

Magyar bajnokik maradnak el

Elhalasztották azokat a bajnoki meccseket, amelyeken a napokban Olaszországból hazatért két vízilabdacsapata érdekelt. A Magyar Vízilabda-szövetség elnöksége szerd kora délután ülésezett, hogy eldöntse, milyen intézkedésekre van szükség azután, hogy két magyar pólócsapat – az A-Híd OSC Újbuda és a ZF-Eger – is a koronavírus-járvány európai gócpontjából, Észak-Olaszországból tért haza a napokban. A hivatalos tájékoztatás szerint Budapesti Honvéd SE - ZF-Eger és BVSC-Zugló - A-Híd OSC Újbuda mérkőzés "technikai okok miatt" marad el.

Elővigyázatosságból meghatározatlan időre bezárták Egerben a Bitskey Aladár Uszodát, ahol kedden edzést tartott az észak-olaszországi nemzetközi kupamérkőzésről a hétvégén hazatért helyi vízilabdacsapat.

Bizonytalanság a Bíró-csapat körül

A magyar női vízilabda-válogatott jövő vasárnaptól olimpiai selejtezőtornán szerepel, de a koronavírus miatt a nemzetközi szövetség törölte a trieszti viadalt. Az esetleges új helyszínről és időpontról később dönthetnek.

A szövetségi kapitány a DIGI Sport híradójának azt nyilatkozta, hogy a csapat felkészülési programja teljesen felborult, a kanadai és az ausztrál válogatott el sem jött a magyarországi edzőtáborba. A leendő helyszínről Bíró Attila azt mondta, lehet esély egy hollandiai, de akár egy magyarországi selejtezőtornára is, bár az olaszok biztosan nehezen adják ki a kezükből a rendezés jogát.

Biztosan nem Szöulban lesz a gyorskori-vb

A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) bejelentette, hogy a koronavírus terjedése miatt biztosan nem Szöulban rendezik meg március 13. és 15. között a rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságot. Elrendelték a Mokdong Jégcsarnok bezárását, így ott nem lehet megrendezni. Így az idei kontinensviatal sorsa egyelőre bizonytalan.

Ljubljanában se utazik a Sopron, se a Riga

Az észak-olaszországi koronavírus-járvány miatt a semleges helyszínre, Ljubljanába sem utazik el a Sopron Basket női kosárlabdacsapata az olasz Schio elleni Euroliga-mérkőzésre. Török Zoltán ügyvezető kedden sajtótájékoztatón jelentette be, hogy bár a nemzetközi szövetség (FIBA) szlovéniai helyszínt javasolt a szerdai találkozó lebonyolítására, a magyar bajnok nem kívánja vállalni annak a kockázatát, hogy a játékosok Veneto tartományban életvitelszerűen élő személyekkel érintkezzenek. „Vállaljuk a döntésünk minden következményét akkor is, ha az hátrányosan érinti klubunkat” – tette hozzá.

A Sopron az Euroliga alapszakaszának a 14., utolsó fordulójában találkozott volna a Schióval szerdán este. A Sopron Basket döntése után a lett TTT Riga csapata sem hajlandó olasz ellenféllel szemben mérkőzést játszani Ljubljanában a női kosárlabda Euroligában. Az egészség sokkal fontosabb, mint a sport – ezzel a címmel jelent meg közlemény a lett klub honlapján, szerdán.

Zárt kapus mérkőzések a Serie A-ban

A koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendeznek hat mérkőzést, köztük a Juventus–Internazionale rangadót az olasz labdarúgó-bajnokság következő, 26. fordulójában.

Vincenzo Spadafora sportminiszter közölte, hogy Lombardia, Veneto, Piemont, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna és Liguria régiókban vasárnapig gyakorlatilag minden sportesemény elmarad, és bár bizonyos mérkőzések kivételt jelentenek, azokat is nézők nélkül kell megrendezni. A Serie A-ban így szombaton az Udinese-Fiorentina, vasárnap az AC Milan-Genoa, a Parma-SPAL, a Sassuolo-Brescia és a Juventus-Internazionale, hétfőn pedig a Sampdoria-Hellas Verona meccset játsszák nézők nélkül.

Az már korábban hivatalossá vált, hogy csütörtökön üresek lesznek a lelátók az Internazionale–Ludogorec mérkőzésen, az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc visszavágóján. A járvány miatt múlt vasárnap az Atalanta–Sassuolo, a Verona-Cagliari, a Torino-Parma és az Internazionale–Sampdoria találkozó elmaradt, míg a harmadosztály teljes hétközi fordulóját törölték.

Paolo Dal Pinto, a bajnokságot szervező Serie A elnöke javasolta a találkozók elhalasztása helyett a zárt kapus rendezést, mert a nyári Európa-bajnokság miatt a küzdelmeknek május 14-ig be kell fejeződniük.

Ázsiában sem rúgják a bőrt egy darabig

Elhalasztották az ázsiai Bajnokok Ligájában azokat a találkozókat, amelyekben kínai együttesek érintettek, a dél-koreai csapatok mérkőzéseit pedig zárt kapuk mögött játsszák. A járvány gócpontjában, Vuhanban került volna sor egy női olimpiai selejtezőtornára Kína, Ausztrália, Tajvan és Thaiföld részvételével, amelyet Ausztráliába helyeztek át. A kínai csapat továbbjutott, de a rájátszásban a Koreai Köztársaság elleni párharcának hazai meccsét is Sydneyben rendezik.

Kínában elhalasztották a bajnokikat az összes labdarúgóligában, a Koreai Köztársaságban pedig hetekkel később kezdődik az idény az élvonalban. A kínai férfiválogatott Maldív-szigetek és Guam elleni világbajnoki selejtezőit a thaiföldi Buriramban játsszák, zárt kapuk mögött.

A Vietnámba tervezett februári nemzetközi találkozókat mind más országban, Mianmarban és a Fülöp-szigeteken játsszák le. Az Ázsia Kupában két hónappal elhalasztották a keleti zóna csoportmeccseit.

A Japán Labdarúgó Liga elhalasztott hét kupatalálkozót, és március közepéig az összes hazai futballmérkőzést elnapolja, ami összesen 94 találkozót érint.

UEFA: még nem tisztázott

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) figyelemmel követi a koronavírus terjedését, de még nem tudni, lesz-e hatása a járványnak a nyári Európa-bajnokságra.

A járvány azért lehet befolyással a kontinensviadalra, mert Róma az egyik helyszín – három csoportmérkőzés mellett egy negyeddöntő otthona –, és bár a fővárost eddig nem érte el, Európában Olaszországot sújtja legjobban a betegség. „Várakozó állásponton vagyunk. Minden országban figyelemmel követjük az eseményeket, a labdarúgásnak pedig igazodnia kell az adott ország rendelkezéseihez” – fogalmazott kedden Michele Uva, az UEFA alelnöke, egyben a végrehajtó bizottság tagja. Hozzátette: a sportesemény csak akkor marad el, ha a helyzet rosszabbra fordul.

A Forma–1-be is bezavar a koronavírus

Német sajtóhírek szerint elképzelhető, hogy a koronavírus miatt a Kínai Nagydíj mellett további futamokat is el kell majd halasztania a Nemzetközi Automobil-szövetségnek (FIA) – írja az NSO.

Az FIA azt már korábban tudatta, hogy az április 19-i hétvégén nem rendezik meg a világbajnokság idei 4. futamát, a Kínai Nagydíjat, most viszont a Bild arról számolt be, hogy több további verseny hasonló sorsra juthat – mint a portál cikkében olvasható, a március 22-i Bahreini Nagydíj, valamint az április 5-re bejegyzett Vietnámi Nagydíj is elmaradhat, sőt, a német lap úgy tudja, hogy egyelőre még az idénynyitó Ausztrál Nagydíj megrendezése is bizonytalan.

Áthelyezik a triatlon vegyesváltók kvalifikációs versenyét

A nemzetközi sportági szövetség (ITU) szerdai közlése szerint Csengtu helyett Valencia lesz a viadal helyszíne. Az olimpiai selejtezőt május 9-én rendezték volna a kínai városban, egy nappal később pedig világkupaversenyre is sor került volna ott.

A szerdán közölt döntés értelmében a vegyesváltók május 1-jén versenyeznek Valenciában az ötkarikás indulási jogért, a világkupafutamot pedig egy későbbi, még nem meghatározott időpontban rendezik.

Elmaradnak Vojvoda és Keller meccsei

A koronavírus terjedése miatt elmaradnak az Olaszországban légióskodó, magyar válogatott Vojvoda Dávid és Keller Ákos bajnoki kosárlabda-mérkőzései. A bb1.hu szaklap szerdai tájékoztatása szerint az olasz szövetség bejelentette, hogy az első, másod- és harmadosztály következő fordulóját elhalasztották a járvány miatt.

Vojvoda Dávid az élvonalban 12. Reggio Emiliát, míg Keller Ákos a második ligás Capo d'Orlandót erősíti.

Elmarad a német nyílt tollaslabda-bajnokság

Jövő keddtől vasárnapig Mülheim an der Ruh adott volna otthont a 170 ezer dollár összdíjazású versenynek, ám a német szövetség szerdai bejelentése szerint a járvány terjedése miatt „kiszámíthatatlan kockázatot jelentene a torna megrendezése az odalátogató nézők és sportolók számára”. Számos ázsiai játékos indult volna a viadalon. Az előzetes jelentkezések alapján az olimpiai kvótáért harcban lévő magyar tollaslabdázók egyike – vagyis a riói olimpikon Sárosi Laura és a vasárnap Ugandában versenyt nyert Krausz Gergely – sem indult volna a német versenyen.

Megtartják a hétvégi olaszországi futamokat

A szervezők közlése szerint megrendezik a női alpesi sízők világkupájának az olaszországi La Thuilébe tervezett futamait. A szerdai közlemény szerint ugyanakkor a szombati szuperóriás-műlesiklást és a vasárnapi kombinációt is limitált nézőszámmal bonyolítják majd le a francia határhoz közeli Aosta-völgyben.

„A fertőzés ezt a területet nem érinti, de a közegészségügyi biztonság érdekében csak meghatározott számú néző lehet a helyszínen” – tájékoztatott a téli sportágakat tömörítő olasz szövetség (FISI).

Asztalitenisz csapat-vb: elhalasztva

A vírus terjedése miatt a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) elhalasztja a dél-koreai csapat-világbajnokságot. A vb-t eredetileg március 22-29-én rendezték volna meg Puszanban. Az ITTF a következő hetekben „a helyzet folyamatos elemzését” követően dönt arról, hogy a tornát – amelyen a magyar férfi és női válogatott is indult volna – még idén lebonyolítják-e. Ha igen, akkor erre a június 21. és 29. közötti időszakban kerülhet sor.

Olimpia: minden a tervek szerint halad

A japán kormány szóvivője szerdán reagált Richard Poundnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rangidős tagjának keddi nyilatkozatára, amely szerint előfordulhat, hogy a járvány miatt törölni kell az olimpiát. Szuga Josihide jelezte, hogy tiszteletben tartják a korábbi NOB-alelnök véleményét, amely azonban nem a nemzetközi bizottság hivatalos álláspontja. „A NOB folytatja az olimpia előkészítését az előzetes menetrend alapján” – fogalmazott.

A jövő évre is érvényesek a szabadkártyák

A nancsingi fedettpályás atlétikai világbajnokság egyéves halasztása ellenére szabadkártyát kapnak rá a nemzetközi szövetség (WA) versenysorozatának idei és tavalyi győztesei. A WA honlapja szerint a 11 kiemelt számban a hét állomáson elért eredmények alapján hirdettek győzteseket, akik – a tavalyi első helyezettekkel együtt – ezzel elvileg biztosították helyüket a vb-n, függetlenül attól, hogy a koronavírus terjedése miatt csak jövőre kerül rá sor.

A szövetség viszont hírlevelében emlékeztet rá, hogy minden esetben a nemzeti szövetség nevezi be az atlétákat a vb-re, a szabadkártyával rendelkezőket is, azaz szövetségeik döntenek róluk. Ugyanakkor a szabadkártya azt is jelenti, hogy a számonként maximálisan nevezhető két-két sportoló mellett azzal egy harmadik indítására is van lehetőség.

A koronavírus-járvány az említetteken túl érint még számos sportágat, köztük az ökölvívást, a röplabdát, a súlyemelést, a birkózást, valamint a teniszt is.

