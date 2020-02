Az egri vízilabdázók nem edzhettek a járványveszély miatt

Az egriek szombaton, a LEN Eurokupa negyeddöntőjének első mérkőzését játszották a Milánóhoz, illetve Lodihoz közel lévő Brescia városában.

Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kapus, az egri klub elnöke a 444 kérdésére elmondta, hogy a pénteki kiérkezésükkor még nem terjedtek el a járvány olaszországi kitöréséről szóló hírek, ezért csak a szokásos reptéri orvosi ellenőrzésen estek át. Utána, a híreket hallva, kerülték a nyilvános helyeket.

Szombaton, a meccs előtti technikai értekezlet idejére eszkalálódott a vírushelyzet, ezért az a lehetőség is felvetődött, hogy nem rendezik meg a meccset, de a szervezők végül a játék mellett döntöttek.

Az egriek vasárnap érkeztek vissza Magyarországra repülőgéppel, addigra pedig már Bresciában is korlátozó intézkedéseket vezettek be, például bezárták az uszodát is, ahol a találkozót rendezték.

Dabrowski Norbert edző a klubhonlapnak elmondta, hogy

Ferihegyen átestek „egyfajta vizsgálaton”, de azon mindent rendben találtak,

és engedték, hogy folytassák az útjukat. Ehhez képest az ugyanarról a környékről hazaérkező diákcsapatot a László Kórházba vitték karanténba.

Az egri polgármester kezdeményezésére a hétfői edzés elmaradt, és felvették a kapcsolatot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalával. Egyesével elvégezték a szükséges kockázatelemzést minden érintetten, vagyis a Heves megyei kormányhivatal Népegészségügyi főosztályának emberei

minden Bresciában járt sportolóval és vezetővel kitöltettek egy egészségügyi kérdőívet.

Ez alapján döntöttek arról, hogy szükség van-e további intézkedésre. A kiértékelés kedd délutánra megtörtént és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye alapján újra gyakorolhatott a csapat.

„Az érintetteket a további 12 napban is folyamatosan figyeljük napi kétszeri testhőmérséklet méréssel” – tette hozzá Szécsi Zoltán.

A csapat úgy készül, hogy a szerdai, Honvéd elleni bajnokit megtartják, és készülnek a Brescia elleni, jövő heti visszavágóra is.

„A vírusveszélyre mi nem lehetünk hatással. Aztán jöhet szombaton az OSC elleni összecsapás, majd jövő szerdán a Brescia meccs visszavágója. Ez az utóbbi a kérdés egyedül, hogy kiengedik-e az olaszokat, vagy lezárják-e a magyar határt. Innentől pedig a LEN kezében van a döntés. Mi szeretnénk ezt a visszavágót lejátszani az eredeti időpontban" - mondta Dabrowski Norbert.

Nyitókép: MTI/Komka Péter