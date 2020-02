"Nem könnyű úgy játszani, hogy az ellenfél kilenc emberrel védekezik. Mindkét csapat veszített most két pontot. Ha nem használjuk ki a helyzeteinket, akkor ez lesz a végeredmény. Nem lepődtem meg Sannino taktikáján. Az előző meccsünkön agresszívabbak voltak, de a belső védőik most is jól helyezkedtek, nem hagytak helyet maguk mögött, nem egyszerű az ilyen védelmeket feltörni" - mondta Szerhij Rebrov vezetőedző a mérkőzés után.

A Ferencváros trénere szerint nem lehet minden találkozót megnyerni, néha ilyen eredmények is születnek. "Vannak játékosok, akiknek elégedett vagyok a teljesítményével" - tette hozzá.

Miha Blazic is felidézte, hogy a Honvéd ellen mindig nehéz meccseket játszik a Ferencváros. "Próbáltuk megszerezni a győzelmet érő gólt, de ez ma este nem volt egyszerű feladat, hiszen a Honvéd a védekezésre koncentrált. Sajnálom, mert a lehetőségeink megvoltak, fontos lett volna nyerni, hogy növelni tudjuk az előnyünket a tabellán" - mondta a hátvéd a fradi.hu beszámolója szerint. Kiemelte még azoknak a szurkolóknak elszántságát, akik a hideg ellenére is kimentek buzdítani a csapatot.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás