Nagy Viktor parádés, döntőben a pólóválogatott

Azzal a Montenegróval találkozott a magyar férfi vízilabda-válogatott az elődöntőben, amelytől több fájdalmas vereséget is szenvedett fontos meccseken az utóbbi években, ám az Európa Kupa zágrábi döntőjében Märcz Tamás csapata volt jobb négy góllal. A délszláv együttes tagjai is a BL-ben edződnek, így jól ismerhetik egymást a játékosok, Drasko Brgljant pedig különösen, hiszen az OSC-ben szerepel.

Két pontatlan lövéssel kezdtek a magyarok, majd Nagy Viktor mutatott be védést, meghozva még jobban a hazai közönség hangját. Mindkét csapat határozottan védekezett, az első négy percben nem is született gól. Varga Dénes lövése a felső lécről jött ki, míg a másik oldalon Brgljan próbálkozása a lécet csípve ment mellé. A játékvezetők sokáig nem ítéltek kiállítást, akkor sem, amikor egy emberként reklamálták ezt a Duna Aréna nézői és a magyar kispad. A másik oldalon Angyal Dánielt küldték ki, és Draskovic kétkapufás góllal meg is szerezte a vezetést Montenegrónak. A magyarok az első fórral nem tudtak élni, míg az ellenfél Radovics révén növelte a különbséget. Közel hat percet kellett várni a magyar szépítésre: Pohl Zoltán talált be közelről egy kipattanó után. A negyed végén még egy kihagyott emberelőnyt és egy fontos Nagy-védést hozott (1-2).

Erdélyi Balázs (j), valamint a montenegrói Stefan Vidovic (elöl), Duro Radovic (b) és Dejan Lazovic (b3) kapus a Montenegró elleni mérkőzésen a Duna Arénában. MTI/Szigetváry Zsolt

A második negyed elején az ellenfél nem tudott mit kezdeni a kemény védekezéssel, több támadásuk is megakadt. A mieink Varga csodálatos csavarásával egyenlítettek, majd Nagy védésének köszönhetően nem változott az állás. Azonban megúszás helyett visszakerült a labda Montenegróhoz, és Radovic emberelőnyből újra megszerezte a vezetést. A következő akcióban a mieink is emberelőnyt kaptak, amit Erdélyi Balázs használt ki, nagy góllal egyenlítve. Két kiállítást is sikerült kivédekezni a folytatásban, a magyar fórt pedig Varga váltotta gólra higgadtan, ezzel először vezetett a magyar válogatott. Az utolsó percben a kapufa is a mieinkkel volt (4-3).

A szünet után a videózás segítette ki Montenegrót: a visszajátszásból derült ki, hogy Nagy a vonalon túlról húzta vissza a labdát, az egyenlítő gól Petkovicé volt A magyar kapus azonban gyorsan túltette magát az eseten, és a következő akcióban kétszer is bravúrosan hárított. Obradovic harmadik hibájával már kipontozódott, a fórt pedig Mezei Tamás vágta be centerből szépen elmozogva. Nagy újabb védéssel hergelte magát extázisba, majd egy fórt sikerült remekül kibekkelni. A másik oldalon is jött a kiállítás, amit ezúttal Zalánki Gergő használt ki – már kettővel mentek a mieink. A hatodik percben Pohlt küldték ki, és Pjesivac közeli húzásánál a léc ezúttal a riválist segítette. Mezei eltüntetése miatt aztán ötméterest ítéltek, amit Varga biztosan lőtt a bal felsőbe. Montenegró támadásait sikerült megakasztani, majd az utolsó percben Zalánki újabb bombagólja növelte háromra a különbséget. S hogy ez a harmad végén így maradjon, ismét Zalánki gondoskodott, a kapu torkában blokkolt egy veszélyes lövést (8-5).

Nagy Viktor ihletett formája megmaradt az utolsó negyedre is, míg a másik oldalon Lazovic fogta Manhercz Krisztián kísérletét. A 3. percben Pohl pontozódott ki, de a magyar kapus újabb védéssel vette el az ellenfél kedvét, majd jöhetett a szokásos kézmozdulat és a „Ma nem!” mondat. Montenegró újabb fórt kapott, és az időkérés után Durdic csökkentette a hátrányt kétgólosra. Szerencsére nem sokáig: fórban szépen járt a labda, és végül Vámos Márton bombázott a kapuba. Nagy újabb bravúrokkal keserítette az ellenfelet, de a sarokdobás után Pjesivan csak betalált. A magyarok igyekeztek végigjátszani a támadásokat, ölve az órát. Hárai nagyot birkózott, de nem kapott kiállítást, az ellentámadásból pedig Radovic szerzett gyors gólt, minimálisra csökkentve a különbséget az utolsó percben. A meccs vége némileg kaotikusan alakult. A mieink fórban támadhattak, az ellenfél letámadott, és a kapus is kijött. Erdélyi próbált az üres kapuba emelni távolról, de a labda nem vánszorgott be. Montenegró azonban gyorsan eladta a labdát, és Varga szemtelen emelése után kezdődhetett az ünneplés (10-8).

A vasárnapi döntőben Spanyolország vár a mieinkre.

Olimpiai kvóta

A magyar csapat döntőbe jutása olimpiai kvótát is ért. Mivel a másik ágon a világbajnoki ezüstérmüknek köszönhetően a már olimpiai kvótás spanyolok jutottak a döntőbe, a magyar válogatotté lett a Budapesten megszerezhető egyetlen tokiói indulási jog.

A magyar válogatott a 2014-es hazai rendezésű Eb óta először jutott döntőbe, győznie legutóbb 1999-ben Firenzében sikerült, annak a csapatnak még játékosként tagja volt a mostani szövetségi kapitány.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt