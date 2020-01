Märcz Tamás: majd visszafiatalodom az Eb után

Montenegró 10-8-as legyőzés után Märcz Tamás először gratulált az ellenfélnek. amely alaposan megnehezítette a magyar csapat dolgát.

„Nagyon jól kezdték a montenegróiak a mérkőzést, a középső szakasz pedig borzasztóan nehéz volt, óriási erőfeszítésre kényszerítettek minket, hogy nyerjünk. Az én játékosaimnak is gratulálnék, hogy nem veszítették el a hitüket az elején kétgólos hátrányban egy pillanatra sem, pedig az nem álomszerű kezdés volt, és gyorsan vissza tudtunk jönni a találkozóba.

Bosszantott a kezdés, hiszen több emberelőnyt is elhibáztunk, ráadásul egyszer sem azt csináltuk, amit előtte megbeszéltünk"

- értékelte a találkozó a szakvezető.

Kiemelte, ezt követően helyreállt a védekezés, jöttek a blokkok és olyan küzdeni akarást látott a játékosokon, amilyet az elmúlt időszakban egyszer sem.

„Az extránál is extrább volt a védőmunka, elöl pedig a gólok is megérkeztek. Mindig bízom azokban a játékosokban, akik felelősek a találatokért.

Volt, hogy kidolgozott akció végén, és volt, hogy egyéni akcióból tudtunk gólt lőni. A hajrára úgy ki tudtuk nyitni ezt a mérkőzést, hogy a vége azért simább is lehetett volna, de például Montenegró a horvátok elleni csoportmérkőzésen sem adta fel, ötgólos hátrányból egyenlített öt perc alatt. Itt voltak a nyakunkon, de a játékosok kézben tudták tartani. Megérdemelték a mai győzelmet, ilyen közönség előtt. Örülök, hogy ilyen szenzációs siker lett” – nyilatkozta.

Märcz Tamás szerint az, hogy a meccs előtt, a spanyolok döntőbe jutásával már lehetett tudni, hogy a győzelem egyúttal olimpiai kvótát is ér, csak fokozta a feszültséget, extra motivációt adott mindkét csapatnak. Úgy látja, Montenegró is képes kivívni a tokiói részvételt a selejtező tornán, és szurkol is nekik, mert szimpatikus és jó csapatuk van.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyit öregedett a hajrában, amikor az ellenfél egy gólra is feljött, nevetve azt válaszolta: nem kellett ennyit öregednie, de majd az Eb után visszafiatalodik.

Vasárnap a spanyolok következnek a döntőben. A két csapat a csoportkörben is találkozott, akkor 11-11-es eredmény született. Märcz Tamás szerint az ellenfél rendkívül összetett vízilabdát játszik, sokat készültek rájuk az elmúlt időszakban. Hozzátette, biztos abban, hogy a két csapat csoportrangadóján a spanyolok még eldugtak egyes taktikai elemeket, amelyekre remélhetőleg tudnak majd válaszolni.

„Nagy csata lesz és óriási vízilabda"

– hangsúlyozta.

A kapitány hozzátette: ugyan már mindkét csapat olimpiai induló, a spanyolokat azonban hajtja, hogy még soha nem nyertek Európa-bajnokságot, a magyarokat pedig az, hogy ezt a címet évek óta nem kapta vissza a magyar vízilabdasport.

A döntő vasárnap este 7 órakor kezdődik a Duna Arénában.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs