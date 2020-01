Hátat fordít Iránnak az ország legnagyobb sportolója

Kimia Alizadeh 2016-ban tekvandóban szerzett bronzérmet az 57 kilogrammosok versenyében, túlzás nélkül nemzeti hős lett. A BBC tavaly a világ legfontosabb és legbefolyásosabb száz nője közé választotta.

A mindössze 21 éves sportolónő azt írta, nem akar „a képmutatás, a hazugság, az igazságtalanság és a behízelgés részese lenni”. Hozzátette: egyike az iráni nők elnyomott millióinak.

Alizadeh az Instagramon nem pontosította, melyik országot választotta az újrakezdés helyszínéül, de a félhivatalos iráni ISNA hírügynökség úgy fogalmazott: „Sokk érte az iráni tekvandó sportot, KimiaAlizadeh

Hollandiába vándorolt ki.”

Az ISNA azt is közölte, hogy Alizadeh abban reménykedik, hogy a történtek ellenére részt vehet majd a tokiói olimpián, igaz, nem iráni színekben. A versenyző azt is közölte, hogy bármerre is vesse a sorsa, mindörökre „Irán gyermeke” marad.

Nyitókép: MTI/EPA/Teccjana Zenkovics