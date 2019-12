Ilyen volt 2019 a Forma-1-ben

Valtteri Bottas, a Mercedes versenyzője 2018-ban futamot sem tudott nyerni, így aztán mindenkit meglepett azzal, hogy a 2019-es Ausztrál Nagydíjon milyen magabiztosan utasította maga mögé a világbajnoki címvédő csapattársát, Lewis Hamiltont. A szakértő szerint a hirtelen formajavulás a finn versenyzőt is meglepte.

"Olyan volt, mintha egy továbbfejlesztett változatú Valtteri Bottas lett volna, amin saját maga is meglepődött. nem tudom, kit nem lepett meg,. mert szemmel láthatóan Lewis Hamilton is csodálkozott, a ferrarisok is csodálkoztak. Olyan futam volt, amely után nem lehet mást mondani, mint hogy le a kalappal" – mondta a futam után az InfoRádiónak Wéber Gábor szakkommentátor.

Hamilton hatodszor

Négy futam után Bottas és Hamilton 2-2 győzelemmel és egyaránt 87-87 ponttal állt, ám az angol megrázta magát, és zsinórban négy győzelmet hozva magabiztossá tette a vezetést, miközben Bottas volt, hogy még a dobogóra sem állhatott fel. Hamiltonnak még szerencséje is volt, például a hazai nagydíjon, amikor a biztonsági autó segítette a győzelemhez – mondta Vámosi Péter szakíró. Lewis Hamilton ráadásul ezen a versenyen használt kemény keverékű abroncsokon futotta meg a plusz egy pontot jelentő leggyorsabb versenykört is.

"Ezek a momentumok mutatják meg az ő nagyságát" – tette hozzá a szakértő.

Az angol az év első 12 versenyéből 8-at megnyert, és már év közben csupán az volt a kérdés: mikor húzza be az újabb bajnoki címet? Lewis Hamilton végül a 21 versenyből mindössze ötször indulhatott ugyan az első rajtkockából, és hatszor futotta meg a verseny leggyorsabb körét, 11 futamgyőzelmével mégis magabiztosan, 93 pontos előnnyel nyerte meg hatodik világbajnoki címét.

"Hamilton karrierje sok szempontból állatorvosi ló, jellegzetes modern kori Forma-1-es karrier, az első olyan pilóta a mezőnyben, akit úgy építettek fel gyerekkora óta, hogy mindent megkapott, mert nagyon nagy tehetség volt. Amikor egy ilyen szupertehetség mellett ott van minden, akkor látszik, hogy mi lesz belőle" – mondta a hatszoros világbajnokról Wéber Gábor.

Valtteri Bottas végül eddigi pályafutása legjobb évét zárta, de 4 futamgyőzelme csak az összetett második helyére volt elég.

Verstappen, az üldöző

Az évad egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményét a holland Max Verstappen nyújtotta, aki úgy lett a bajnokságban dobogós, hogy a Red Bull-Hondával 3 versenyt megnyert, további hat alkalommal pedig dobogóra állhatott. Wéber Gábor szerint a fiatal holland teljesítménye idén felért Lewis Hamiltonéval.

"Nagyon kevés választja el őket, az feltétlenül, hogy más autóban ültek, és más kihívásoknak kellett megfelelniük. Nagyon hatékonyan működtek az adott technikával, amely alattuk volt" – mondta.

Az év elején Pierre Gasly volt Verstappen csapattársa, ám a francia 12 versenye egyikén sem tudott dobogóra állni, így csapata lecserélte Alex Albonra. Ő végül beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Bár dobogóra 9 futam alatt ő sem állhatott, Brazíliában csupán az fosztotta meg ettől, hogy Lewis Hamilton néhány körrel a verseny vége előtt kiütötte a versenyből. Összességében – ezt az egy versenyt leszámítva – mindig a legjobb hatban végzett, amivel kiérdemelte, hogy jövőre is a Red Bull-Honda versenyzője maradhat. A sors ugyanakkor Pierre Gasly számára is tartogatott egy kis elégtételt. A francia a kis csapat, a Toro Rosso-Honda színeiben a kaotikus Brazil Nagydíjon felállhatott a dobogó második fokára.

Balszerencsés Ferrari

A tavaszi teszteken a Ferrari magabiztosnak és gyorsnak tűnt, éppen ezért lepte meg a szakértőket is, hogy a pályán az évad első felében nem találták a győztes formát. Volt, hogy Charles Leclerc alatt a győzelem felé robogva romlott el az autó, volt, hogy Sebastian Vettel elsőként ért ugyan célba, de egy veszélyesnek minősített visszatérés miatt megbüntették, és elvették a győzelmét.

A Ferrari híveinek végül 13 versenyt kellett várniuk az első győzelemre, igaz, akkor három futamot is behúztak egymás után: kettőt Leclerc, egyet Vettel, de a bajnokságban egy pillanatig sem volt reális esélyük. Leclerc is követett el hibákat, például amikor Azerbajdzsánban az időmérő edzésen a falnak ment, Vettel idén is többször ütközött, kettejük leglátványosabb és legsokkolóbb összecsapása mégis a brazil verseny volt, amikor a két Ferrari összeért és mindketten kiestek a versenyből.

A legjobb három csapat pilótái mögött Carlos Sainz Jr. zárt a legjobban a McLarennel. "Maximalizálta a McLarenben rejlő lehetőségeket, ez látszik abban is, hogy a csapat a negyedik helyen mennyit vert a többiekre, illetve abban is, hogy Sainz egymaga sokkal több pontot szerzett, mint a legtöbb csapat" – mondta Wéber Gábor.

Kubica kudarca

A mezőny egyetlen tagja, aki nem szerzett pontot, George Russell lett, a szebb napokat is megélt Williams versenyzője, aki ugyanakkor magabiztosan verte házon belül a súlyos sérülés után visszatért Robert Kubicát. A lengyel egy szerencsés pontszerzéssel feliratkozott ugyan a világbajnoki tabellára, ám a szakértők egybehangzó véleménye szerint a 2019-es mezőny leggyengébb tagja volt.

"Robert Kubica nem volt való ebbe a mezőnybe. Ha az autóján nem az ő neve szerepelt volna, akkor már a második-harmadik versenyhétvége után azt kérdezte volna mindenki, hogy miért erőlteti ezt az embert a Williams. Sajnálom, hogy így alakult, mert Kubica az egyik kedvencem volt. Kicsit a mi kutyánk kölyke. Mi, ebben a régióban sokkal jobban megértjük, hogy milyen nehéz Lengyelországból bekerülni a Forma-1-be, és megállni az embernek a helyét. Kubicának sikerült, csak kettévágta ez a ralis sérülés. Utána már nem volt a régi önmaga. Drukkoltam neki, de a sportág csúcsán már nincs bocsánat, itt már nem lehet dajkálgatni senkit, ez nem egy hollywoodi történet" – vélekedett Wéber Gábor.

2020 mindenképpen átmenet év lesz a Forma-1-es mezőny számára a 2021-es szabályváltozások előtt, talán ennek is betudható, hogy a pilótapiacon minimális volt a mozgás: Kubica helyét a francia Nicola Latifi foglalja el, míg a korábbi Le Mans-i 24 órás győztes Nico Hülkenberg helyét a szintén francia Esteban Ocon foglalhatja el a Renaultnál.

2020: átmeneti év

Az új szabályok csak 2021-től lépnek életbe. A mostani 13 helyett 18 colos kerekeket kapnak az autók, tíz évvel ezelőtt már látott oldalborításokkal. A könnyebb követés és előzés érdekében növelik az autók szívóhatását, vagyis a padlólemez olyan kialakítását, hogy az egy szűkülő-táguló Venturi-csőként a versenyautót az úthoz szívja. A megoldást eredetileg Colin Chapman dolgozta ki, és nyert az úgynevezett szoknyás Lotussal világbajnoki címet 1978-ban, ám a nyolcvanas években a szoknyákat betiltották, és a módszert csak a kilencvenes évek elején fedezték fel újra – immáron az autók orrának megemelésével.

A 2021-es autók padlólemeze szárnyprofilokat kap majd, amelyek átvezetik a felgyorsuló levegőt a versenygép alatt. Eltűnnek viszont az autó oldalán található kis terelőszárnyacskák. Ezzel csökken a turbulencia a jóval egyszerűbb vonalvezetésű szárnyak és a kerekek körül, könnyebbé válik egy autó közvetlen közelről követése. A szimulációk szerint míg jelenleg egy versenyautó a leszorítóerő felét is elveszítheti szélárnyékban, ez az érték 2021-től 15 százalékra csökken. Szintén a szimulációk azt mutatják, hogy a 2021-es autók 3-3,5 másodperccel lesznek lassabbak, mint a 2019-es versenygépek annak ellenére, hogy mintegy 25 kilogrammal nehezebbek lesznek: 768 kilogrammot nyomnak majd.

Érdekes változás lesz, hogy az autóknak úgy kell versenyezniük, ahogyan a gépátvételen megjelentek, vagyis a szabadedzéseken kipróbált új alkatrészeket is le kell szerelni, ha azok a gépátvételen nem voltak az autón. Továbbra is lesznek olyan alkatrészek, amelyeket a csapatok gyártanak maguknak, de lesznek egységesített és közös beszállítótól származó elemek is.

A nézők számára kevésbé lesz látható, de a csapatok életét megnehezíti a költségvetési plafon bevezetése: 175 millió dollárt lehet költeni egy évben. Arról persze folyt vita, hogy szerencsés-e, hogy ebben a pilóták és a csapat három legfőbb vezetőjének fizetése miért nincs benne.

Ez azonban csak 2021-től lép életbe, addig egy szezont még teljesíteni kell. 2020-ban összesen 22 futamon mérhetik össze tudásukat a versenyzők és a csapatok, új helyszín lesz Vietnám, visszatérő pedig Hollandia. A Magyar Nagydíjat augusztus 2-án rendezik.

A Mercedes hat egyéni és csapatvilágbajnoki címet szerzett zsinórban, a többieken egyre nő a nyomás. A Ferrari ugyan 2019-ben is nyert 3 futamot, ám világbajnoki címet utoljára 2007-ben sikerült szereznie, ami az istálló második leghosszabb nyeretlenségi sorozata. Ennél is rosszabb helyzetben van a McLaren, amely futamot is 2012-ben nyert utoljára, világbajnoki címet pedig 2008-ban ünnepelhetett. A Williams szintén 2012-ben nyert versenyt utoljára, világbajnoki címet pedig 1997-ben. Az utóbbi évtized Forma-1-ére jellemző, hogy 10 év alatt mindössze két csapat tudott világbajnoki címet nyerni, és három versenyző: Hamilton ötször, Vettel négyszer, Nico Rosberg pedig egyszer.

Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider