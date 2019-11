Itt a magyar válogatott walesi kezdőcsapata - meccs 20.45-kor

Közzétették a magyar és a walesi labdarúgó-válogatott kezdőcsapatát a két nemzet esti, cardiffi Eb-selejtezője előtt. (Amelyik csapat győz, kijut a 2020-as Eb-re.)

A magyar csapat összeállítása:

A két csapat együttes kezdője Wales hivatalos Twitter-oldalán:

????????? #WALHUN



Here's the official line-ups for tonight's #EURO2020 qualifier between Cymru and Hungary. #TogetherStronger pic.twitter.com/Rqbo2dMsCB