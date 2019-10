Marco Rossi a Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Orbán, Korhut – Vida – Dzsudzsák, Szoboszlai, Kovács, Sallai – Szalai tizenegy mellett döntött. A kezdők közül Korhut, Dzusdzsák és Szoboszlai egy sárga lappal kizárja magát a novemberi, cardiffi mérkőzésről.

Az azerieknél játszik Eddy, aki angolai származású édesapa és azeri édesanya gyermeként Spanyolországban született és nőtt fel, most is spanyol klub játékosa, játszott a La Ligában is.

Dzsudzsák remek labdájával Szoboszlai nem tudott mit kezdeni, elemelte a labdát a kapu fölé, ebben több volt.

Támad a magyar csapat, Dzsudzsák különösen aktív. Vida lövését szépen jól védte a kapus.

A 10. percben egy szöglet után a védők által kifejelt labda Korhut Mihály elé került, aki óriási gólt rúgott 30 méterről. A kapus későn látta meg a labdát. Magyarország-Azerbajdzsán 1-0.

Támadásban maradt a magyar csapat.

A 23. percben Balayev védte Sallai Roland 20 méteres lövését.

Lovrencsics sárga lapot kapott egy rosszul sikerült becsúszás miatt.

A 28. percben Szalai tartogatta a labdát, majd Kovácshoz játszott, akinek pontos beadását a berobbanó Sallai alig rúgta a lkapu mellé. Nagy helyzet volt.

Nyitókép: Gyerekek a hazai szurkolótáborban a Magyarország - Azerbajdzsán labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen a Groupama Arénában 2019. október 13-án. MTI/Czagány Balázs