Gyerekjátékra készülhet a magyar labdarúgó-válogatott Budapesten

A magyar keretben nincs változás, ugyanakkor mégis csak újdonság a horvátok ellen csütörtökön 3-0-ra elveszített mérkőzéshez képest, hogy Baráth Botond az eltiltása lejártával visszatérhet (Nagy Ádám sérült), ellenben a Splitben kiállított Kleinheisler László természetesen kizárta magát a mai mérkőzésről. Dalmáciában viszonylag sok sárga lapot is kapott a magyar csapat, de senkinek sem volt ez a harmadik ilyen jellegű figyelmeztetése, senki sem zárta ki magát emiatt a mai meccsről.

Az azerieknél ellenben három olyan futballista is van, aki minden bizonnyal kerettag lett volna, de a horvátok elleni hazai döntetlen alkalmával megkapta a sorozatban a harmadik sárga lapját, így nem nevezhették őt erre a mérkőzésre: Anton Krivotsyuk, Maksim Medvedev és Dimitrij Nazarov. Utóbbi egyébként csak német klubokban játszott a pályafutása során, soha egy percet sem élt még csak Azerbajdzsán közelében sem, kazahsztáni születésű, egy éves volt, amikor a családja kiköltözött Németországba. Nem ő az egyetlen hasonló sorsú a vendégeknél: Rüfet Dadaşov és a testvére Renat is németországi születésű. Előbbi még a német korosztályos válogatottban is játszott korábban, mint Willi Orbán.

A magyar csapat péntekje a regenerációval telt, szombaton már edzett és készült a legénység a mai találkozóra. Miután a matematikai esélye megmaradt a továbbjutásnak, s Marco Rossi egyébként is szeretne javítani az eddig nagyon gyenge őszi eredménysoron (három mérkőzés, három vereség), minden bizonnyal a lehető legerősebb tizenegy kezd, jó hír, hogy van remény Szoboszlai Dominik játékára is.

Valószínűleg a Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Orbán, Korhut – Vida – Dzsudzsák, Szoboszlai, Nagy D. (Holman), Sallai – Szalai összeállítású csapat kezd majd.

Nyitókép: Szalai Ádám (b) és Dzsudzsák Balázs (j), valamint a játékvezető Daniele Orsato a Horvátország - Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen 2019. október 10-én. MTI/Illyés Tibor